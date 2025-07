A quoi ressemblera la planète dans 250 millions d’années ? La France aura une bonne place

La planète n’arrête jamais de se transformer. Dans 250 millions d’années, les continents actuels se rassembleront pour former un supercontinent nommé Pangée Ultima. Cette idée étonnante nous pousse à repenser la dynamique de la Terre et à se demander ce que cela signifiera pour l’avenir de notre planète.

Une nouvelle Pangée en préparation

La formation de Pangée Ultima s’explique par le mouvement constant des plaques tectoniques. Les continents actuels vont se réunir pour former un seul et même bloc. Ce mouvement fera disparaître l’océan Atlantique, car les Amériques se rapprocheront de l’Afrique et de l’Eurasie. Parallèlement, l’océan Indien se transformera en une mer intérieure, modifiant considérablement la carte du monde.

On peut s’attendre à des transformations impressionnantes. Par exemple, Cuba se collera aux États-Unis, alors que le Japon se rejoindra avec la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. Le Groenland sera voisin du Canada, et l’Europe s’étendra jusque dans la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique. Dans ce nouveau paysage, des chaînes de montagnes spectaculaires verront le jour, surpassant même l’Himalaya actuel.

La France dans un monde en mutation

Dans cette configuration futuriste, la France subira également des changements notables. Elle se déplacera vers le nord, s’approchant du pôle Nord. La disparition de la Méditerranée fera en sorte que la France aura non seulement pour voisins des pays européens comme l’Espagne, le Portugal et l’Italie, mais aussi des pays d’Afrique du Nord tels que le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Cette nouvelle situation pourrait permettre à la France de bénéficier d’un climat plus doux par rapport aux autres régions du supercontinent, où les températures grimperont régulièrement au-dessus de 40 °C.

Un coin refuge pour le climat

Malgré ces défis environnementaux redoutables, certains territoires pourraient se transformer en havres pour la vie. Grâce à ses réserves d’eau potentiellement plus stables et son climat relativement modéré, la France pourrait devenir un véritable sanctuaire pour les espèces qui s’accrochent. D’autres régions, comme le Royaume-Uni, le Portugal et certaines parties de l’Afrique du Nord, pourraient également offrir un abri précieux face à des conditions de plus en plus arides.

Christopher Scotese, professeur à l’Université Northwestern et créateur du projet PALEOMAP, a proposé ce scénario fascinant, étudié dans une publication de la revue Nature. Ces recherches mettent en lumière les transformations géographiques à venir et leurs conséquences potentielles sur l’écosystème global.

Penser à notre planète en évolution

Imaginer une nouvelle Pangée permet de mesurer la vitalité et la capacité de changement de notre planète. Même si notre regard ne peut couvrir que quelques décennies ou siècles, il est important de suivre ces métamorphoses terrestres pour se préparer aux répercussions futures.

L’histoire de la Terre rappelle qu’il y a 200 millions d’années, une masse continentale extrêmement grande, également appelée Pangée, existait déjà. Aujourd’hui, le changement climatique reste au cœur des préoccupations mondiales, pendant que la tectonique des plaques poursuit son œuvre silencieuse mais déterminante.