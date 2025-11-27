Panique sur les côtes anglaises : ce prédateur venu de la mer ravage tout et personne ne l’avait vu venir

L’Angleterre fait face à un phénomène naturel aussi surprenant que spectaculaire : une invasion de pieuvres géantes qui touche surtout les côtes du sud, notamment le Sussex. Des plages couvertes de tentacules et une biodiversité mise sous pression changent le visage de la Manche, certains parlant même de « méditerranéisation » du bras de mer. Mais quelles sont les conséquences de cette prolifération pour l’écosystème et la société ?

Un phénomène naturel d’une ampleur inédite

Historiquement, la présence de pieuvres dans la mer Britannique était rare ; aujourd’hui, la donne a changé. Les pêcheurs du Sussex, abasourdis, racontent que leurs prises ont été multipliées par dix, voire par cent, face à un « raz-de-marée » de poulpes, comme l’explique un pêcheur local.

Cette explosion démographique des pieuvres serait liée principalement au réchauffement climatique, rapporte Sud Ouest, favorisant la survie des œufs de ces céphalopodes. Bryce Stewart, chercheur à l’Université de Plymouth, affirme que la mer semble « probablement » sur le point de voir cette tendance se stabiliser.

Une menace pour l’équilibre écologique et pour l’économie locale

Les conséquences vont bien au-delà du spectacle d’une plage jonchée de pieuvres. Les espèces marines traditionnelles de la région ont du mal à survivre à cause de la pollution plastique.

Les pêcheries locales, déjà fragilisées, subissent des répercussions économiques importantes. Brian Tapper, dont trois bateaux sont à l’arrêt, qualifie la situation de « véritable ouragan ». Les pêcheurs peinent à maintenir leur activité traditionnelle face à l’absence de crustacés prisés comme la crevette et la langoustine, désormais concurrencés par ces « nouveaux envahisseurs ».

Entre opportunités et précautions pour l’avenir

Malgré l’alerte, l’abondance de poulpes est vue comme une opportunité par certains restaurateurs britanniques, qui cherchent à diversifier leurs cartes à la façon espagnole ou italienne, où la pieuvre est un mets apprécié. Mais la tentation d’exploiter cette ressource doit rester mesurée pour éviter une surpêche dommageable.

Bryce Stewart mène actuellement une étude dont les résultats sont attendus en octobre, pour mieux connaître les conséquences écologiques de ce phénomène et proposer des stratégies de gestion durable.