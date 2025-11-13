Panique sur les plages : ces mystérieuses billes envahissent le littoral et personne n’était prêt

Les plages charmantes du sud de l’Angleterre, comme Camber Sands, ont récemment été le théâtre d’un souci environnemental lié à la pollution plastique. Des millions de granulés de plastique noirs ont été découverts sur ces rivages, ce qui inquiète de plus en plus les riverains et les défenseurs de la nature. Ce phénomène fait naître de nombreuses interrogations sur la gestion des installations de traitement des eaux usées dans la région.

D’où ça vient et quand on l’a repéré

L’incident a été officiellement révélé le lundi 10 novembre, même si la pollution avait commencé quelques jours avant. Une fois dispersés, ces granulés se mêlent au sable et aux algues, rendant leur collecte particulièrement compliquée. La société Southern Water, qui gère le traitement des eaux usées dans plusieurs comtés du sud de l’Angleterre, a attribué ce problème à une défaillance de son filtre à tamis, laissé filer les granulés lors de fortes pluies.

L’enquête et qui porte la responsabilité

Southern Water a exprimé sa grande désolation face à cette situation et pense qu’il est très probable que les billes proviennent de leur station de traitement à Eastbourne, située à environ 50 kilomètres à l’ouest des plages touchées. L’Agence britannique pour l’environnement mène actuellement une investigation approfondie pour découvrir exactement comment tout cela a pu se produire. La ministre déléguée chargée de l’Eau, Emma Hardy, a précisé que des mesures efficaces sont à l’étude pour éviter que ce genre de problème ne se reproduise.

Les dégâts sur l’environnement

L’association locale Strandliners a qualifié cet événement de « pire cas de pollution par des granulés de plastique » jamais observé dans la région, rapporte Huffpost. Andy Dinsdale, le directeur de Strandliners, estime que le nombre total de granulés se compte en millions. Cette pollution représente un sérieux risque pour la faune locale, puisque les oiseaux et les animaux marins pourraient facilement confondre ces billes toxiques avec de la nourriture, mettant ainsi leur impact sur l’environnement marin en danger.

https://x.com/northlancing/status/1987886368375415062

Nettoyage des plages

Le conseil du comté de Rother organise actuellement les opérations de nettoyage visant à retirer ces granulés. L’opération fait appel aussi bien à des bénévoles qu’à des professionnels, avec l’espoir de récolter une grande partie des billes après plusieurs jours d’efforts intensifs. Toutefois, il est prévu que certaines billes refassent surface au gré des marées.