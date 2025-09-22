Panique outre-Manche : un insecte français colonise l’Angleterre à vitesse folle

Cet été, une espèce d’insecte inconnue jusque-là au Royaume-Uni a débarqué dans le sud de l’Angleterre. Cette apparition surprise est liée aux effets du réchauffement climatique, qui modifie les écosystèmes et permet à certaines espèces envahissantes de migrer. La coccinelle, venue de France, suscite autant la curiosité que l’inquiétude chez les chercheurs et le grand public.

Un envahissement repéré dans la New Forest

L’insecte intrus a été repéré en premier lieu dans la New Forest, une grande zone boisée qui s’étend sur le Hampshire et une partie du Wiltshire. Ce milieu naturel, riche et varié, semble offrir à cette nouvelle venue le refuge idéal. Selon le professeur Russell Wynn, « il est probable qu’elle ait traversé la Manche en raison de la hausse des températures ». Cette remarque montre bien comment les changements climatiques modifient les déplacements d’espèces en Europe.

La coccinelle en question porte le nom scientifique Calvia decemguttata. Elle se reconnaît à sa teinte orange vif et à ses cinq marques blanches sur chaque aile. Très présente en France, elle n’avait jamais été recensée sur le sol britannique avant maintenant. Son arrivée vient ainsi bouleverser la biodiversité locale.

Des raisons climatiques derrière cette migration

Le réchauffement des températures joue un rôle important dans l’arrivée de cette espèce en Angleterre. Avec des conditions plus chaudes que d’habitude, le milieu devient favorable à sa survie et à sa reproduction. Le professeur Russell Wynn ajoute que « l’espèce est commune en France, mais c’est une nouvelle colonisatrice ici au Royaume-Uni et elle n’a pas encore de nom anglais officiel ».

Parallèlement, d’autres espèces rares ont aussi été aperçues cet été sur le territoire britannique, témoignant de l’effet des conditions météo sur la menace écologique locale.

Un habitat favorable dans la New Forest

Les forêts feuillues comme celles de la New Forest offrent un cadre idéal pour ces nouvelles coccinelles. Elles se nourrissent principalement de pucerons et de larves d’autres coléoptères, ce qui participe à l’équilibre naturel local. Leur cycle de vie s’étend d’avril à octobre, période pendant laquelle elles se multiplient grâce à l’abondance de nourriture.

Le professeur Stuart Reynolds rassure : « Il n’y a absolument aucune raison de s’inquiéter. » Il explique que « des conditions météo favorables ces derniers mois ont entraîné une explosion du nombre de pucerons dans les cultures et les forêts », ce qui a naturellement entraîné une augmentation de la population de coccinelles.

Les réactions face à l’envahissement

Dans certaines régions comme Weston-Super-Mare, l’arrivée massive des coccinelles a pris les habitants par surprise, certains parlant même d’une véritable « apocalypse de coccinelles ». Les insectes recouvrent voitures, parasols et même nourriture, créant étonnement et parfois inquiétude chez ceux qui ne connaissent pas bien ces petites bêtes.

Afin de mieux comprendre et gérer l’effet de ces espèces invasives sur l’écosystème local, des projets de conservation sont en discussion. Pour certains spécialistes, l’arrivée de Calvia decemguttata représente un ajout fascinant à la faune britannique.