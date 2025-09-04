Panique mondiale : Hawking et la NASA s’accordent sur la date de la fin de l’humanité

Stephen Hawking, dont les travaux ont marqué l’histoire de la physique théorique et de la cosmologie, a laissé un héritage intellectuel impressionnant. Décédé en mars 2018, ce scientifique britannique, malgré la sclérose latérale amyotrophique (SLA), n’a jamais cessé d’explorer les mystères de l’univers. Il nous a aussi avertis sur des risques majeurs qui pourraient bouleverser notre avenir.

Des prédictions inquiétantes

Selon Hawking, d’ici 2600, la Terre pourrait se transformer en « une gigantesque boule de feu ». Il évoquait plusieurs facteurs, comme le réchauffement climatique, l’effet de serre, la croissance rapide de la population et la surconsommation des ressources naturelles, qui pourraient conduire à ce désastre. À l’occasion du Tencent WE Summit de Pékin en 2017, il avait lancé : « D’ici à 2600, la Terre va se transformer en une grosse boule de feu. L’humanité doit faire des plans pour quitter la planète, sinon nous risquons l’extermination. »

Il imaginait un futur où, en 2600, la population mondiale serait tellement dense que tout se ferait « épaule contre épaule » et où la demande en énergie ferait littéralement chauffer la Terre. Hawking mettait en garde contre la poursuite de ces tendances sur le long terme, au risque de provoquer un point de rupture.

Des pistes interplanétaires

Pour contrer ces scénarios alarmants, Hawking a préconisé le développement de colonies sur d’autres planètes. En 2016, il s’est impliqué dans le programme Breakthrough Starshot, un projet visant à lancer des milliers de petites sondes spatiales capables d’atteindre une vitesse de 15 000 kilomètres par seconde pour explorer les systèmes stellaires voisins. Cette initiative devait élargir nos connaissances scientifiques et offrir une possible échappatoire aux dangers menaçant notre Terre.

Réactions et analyses scientifiques

La NASA, même si elle ne suit pas exactement ce calendrier-là, reconnaît les dangers liés à la consommation rapide de nos ressources énergétiques. En 2024, l’agence a exprimé son intérêt pour les travaux de Hawking sur ce sujet. Depuis plus de 50 ans, la NASA suit notre planète depuis l’espace, et les données recueillies confirment qu’à moins de modifier nos habitudes, notre avenir sera compromis.

Une étude récente parue dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, réalisée par Heino Falcke, Michael Wondrak et Walter van Suijlekom, aborde ces questions sous un angle différent. Les chercheurs s’y penchent sur le rayonnement de Hawking, découvert en 1974, qui explique comment certains objets célestes pourraient s’évaporer à cause d’effets quantiques à proximité de leur champ gravitationnel. Bien que cette recherche ne traite pas directement des prédictions pour la Terre, elle montre l’importance d’étudier des scénarios extrêmes pour mieux appréhender notre univers.

Un débat sur l’avenir de la Terre

Les avis divergent quant à l’avenir de notre planète. Tandis que certains experts pensent que la Terre est vouée à l’extinction de la vie, d’autres restent persuadés qu’il est encore possible de la sauver. Des personnalités comme Elon Musk vont jusqu’à envisager un départ pour Mars. Cependant, Hawking lui-même n’a jamais mis en avant Mars dans ses propositions ; la terraformation de la planète rouge reste un projet très complexe, demandant des années de travail et d’efforts considérables.

Il faut agir vite : explorer des planètes habitables au-delà de notre système solaire ou adopter des pratiques plus durables sur Terre sont des pistes à considérer pour sauver la planète.