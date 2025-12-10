Vous empoisonnez votre compost sans le savoir : ces 5 déchets à bannir d’urgence

Apprenez à optimiser votre compost en évitant les viandes, produits laitiers, végétaux traités, mauvaises herbes montées en graines et autres intrus. Transformer les déchets organiques en un allié précieux pour un jardin sain et fertile est possible, à condition de respecter le processus naturel de décomposition. Depuis le 1er janvier 2025, le tri des biodéchets est devenu obligatoire pour tous les Français, ce qui renforce l’intérêt de connaître les réglementations sur les déchets.

Pourquoi faire du compost ?

Le compostage transforme les déchets organiques en humus, un enrichissement très utile pour les sols, explique le journal Maison et Travaux. C’est particulièrement apprécié par les jardiniers qui veulent limiter leur empreinte et nourrir la terre naturellement.

Les micro-organismes — bactéries et champignons — jouent un rôle fondamental dans la décomposition. Ils ont besoin d’un bon équilibre entre matières humides et sèches, d’une aération suffisante et d’une température adaptée pour travailler correctement.

Si l’équilibre entre déchets humides (riches en azote) et déchets secs (riches en carbone) n’est pas respecté, la décomposition peut devenir anaérobie (sans oxygène), ce qui provoque souvent de mauvaises odeurs. La putréfaction peut aussi perturber l’activité des lombrics (les vers de terre), indispensables pour obtenir un compost de qualité. Connaître les déchets à éviter aide donc à garder un compost sain et efficace.

Les cinq déchets à éviter

Déchets de viande et de poisson

Les viandes et poissons sont à proscrire. Ils dégagent des odeurs pendant leur décomposition (souvent anaérobie), ce qui attire rongeurs et insectes. Leur présence favorise aussi la production d’ammoniaque et peut introduire des bactéries pathogènes.

Produits laitiers et graisses

Beurre, huile, croûtes de fromage : ces produits laitiers ne doivent pas aller au compost. Ils causent des odeurs désagréables et attirent, comme les déchets de viande, des animaux indésirables.

Végétaux traités chimiquement

Les restes de plantes ayant reçu des pesticides ou herbicides risquent de contaminer votre compost. Les résidus chimiques persistants peuvent nuire à la vie biologique du tas et abîmer les plantes qui poussent ensuite dans le sol enrichi.

Mauvaises herbes montées en graines ou malades

Incorporer des mauvaises herbes montées en graines peut faciliter leur propagation dans le jardin via le compost. C’est aussi un moyen d’importer des maladies, car certaines graines restent viables si le compost ne chauffe pas assez pour les éliminer.

Matériaux non biodégradables

Évitez plastiques, métaux et verre dans le compost : ces éléments ne se décomposent pas et peuvent libérer des substances nocives dans le sol. Même les plastiques dits « biodégradables » se décomposent trop lentement pour être pratiques en compostage domestique.

Conseils pour réussir votre compost