« On ne pouvait plus cautionner ça » : des membres clés de l’équipe de sauvetage de Wal Timmy claquent la porte après des erreurs que personne n’assume

À la baie devant l’île de Poel, près de Wismar, un événement inédit mobilise experts et grand public. Une baleine à bosse, nommée Timmy, est coincée dans la Mer Baltique depuis le 31 mars 2026. Le projet ambitieux de réhabilitation de cet animal vers la Mer du Nord suscite de vives réactions et provoque des tensions au sein de l’équipe de sauvetage de dauphins.

Un sacré défi logistique et technique

Les précautions techniques pour sauver Timmy sont impressionnantes. L’initiative est financée et organisée par des figures connues comme Walter Gunz, fondateur de MediaMarkt, et Karin Walter-Mommert, entrepreneuse engagée dans le projet. Leur plan prévoit de lever la baleine à l’aide de coussins d’air, puis de la poser sur une bâche entre deux pontons pour la transférer vers des eaux plus profondes.

Malgré cette logistique hors norme, de nombreux obstacles restent à franchir. Environ 20 jours après s’être coincée, Timmy a finalement recommencé à nager. Pendant ce laps de temps, l’équipe vétérinaire, dirigée par Dr Jenna Wallace, a tenté de maintenir Timmy hydratée et en bonne santé en appliquant des linges humides et en surveillant sa fréquence respiratoire, de 1,5 à 5 minutes. Le cétacé présente de petites blessures et des enchevêtrements de filets, mais rien de critique n’a été décelé.

Tensions internes et démissions

Le sauvetage est aussi une épreuve pour l’équipe humaine. Des tensions internes ont éclaté avec le départ soudain de Dr Jenna Wallace, vexée par ce qu’elle qualifie d’« erreurs flagrantes » de ses collègues. De son côté, Christiane Freifrau von Gregory, porte-parole de l’équipe, a également remis sa démission, affirmant que la direction de l’opération ne respectait plus ses valeurs.

Ces événements ont amplifié les désaccords entre experts. Fabian Ritter, biologiste marin, conseille de laisser la nature suivre son cours, tandis que Boris Culik s’inquiète d’une baisse du niveau d’eau, estimant que cela pourrait aggraver l’état de santé de la baleine.

Autorités impliquées et médiatisation

Le ministre régional de Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, a donné son aval pour cette opération de sauvetage inédite financée par le secteur privé. Toutefois, l’implication du gouvernement n’a pas mis fin aux polémiques : le Tribunal administratif de Schwerin a été saisi par une initiative citoyenne contestant l’intervention de l’État.

La situation a attiré l’attention des médias allemands, avec Bild, GEO, et la Deutsche Presse-Agentur (DPA) qui relaient les avancées et les discordes internes.