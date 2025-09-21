On l’a déjà fait pour l’ozone… alors pourquoi pas pour le climat ?

Protéger la couche d’ozone et se battre contre le changement climatique, c’est deux gros défis environnementaux qui mobilisent la planète depuis des décennies. Même si les rapports sur l’ozone passent souvent un peu dans l’ombre par rapport à ceux du GIEC, ils ont permis de lever le voile sur la façon dont nos activités modifient notre environnement. Depuis le premier rapport publié en 1985 jusqu’au dernier en 2018, ces documents nous incitent à agir pour sauvegarder cette barrière naturelle indispensable aux rayons ultraviolets nocifs.

L’ozone et le protocole de Montréal : comment on s’est mobilisés

On sait depuis longtemps que la couche d’ozone joue un rôle vital en nous protégeant des rayons ultraviolets du soleil, responsables de cancers de la peau et de dommages à l’ADN. Dans les années 80, on a remarqué une dégradation rapide de cette couche au-dessus de l’Antarctique, révélant le fameux « trou dans la couche d’ozone ». Les chlorofluorocarbures (CFC), présents par exemple dans les réfrigérateurs et les aérosols, ont été pointés du doigt.

Face à ce problème, le Protocole de Montréal a été signé en 1987 par 24 États (dont les États-Unis) afin de réduire et finalement interdire ces substances nocives. Grâce à ce traité, les émissions de CFC ont été progressivement coupées entre 1989 et 1996 dans les pays développés, pour qu’en 2010 elles soient totalement bannies dans les pays en développement. Ce succès reste un exemple inspirant pour aborder la lutte contre le changement climatique.

Les défis du changement climatique : un vrai casse-tête

Le changement climatique, lui, soulève des défis bien plus complexes. Le premier rapport du GIEC, paru en 1990, annonçait déjà une hausse de la température mondiale pouvant aller de +2,5 °C à +3,5 °C d’ici la fin du siècle. Les émissions mondiales de CO₂ ont atteint un record en 2018, amplifiées par l’influence de groupes climatosceptiques dans les médias. Pourtant, la multiplication des mobilisations citoyennes montre que de plus en plus de monde se réveille à cette réalité.

Du côté industriel, on observe l’émergence de solutions comme le développement des énergies renouvelables et la conception de bâtiments intelligents. Par ailleurs, des initiatives locales – comme l’augmentation des ventes de vélos électriques ou la réduction des émissions dans 27 grandes villes – témoignent d’une dynamique positive qui avance.

Pour une société plus durable

L’Organisation météorologique mondiale annonce que la couche d’ozone devrait se reconstituer autour de 2050. C’est une bonne nouvelle, mais cela ne garantit pas qu’on aura la même réussite face à la crise climatique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre demandera des changements bien plus profonds, impliquant une réorganisation totale du système économique actuel, basé sur les énergies fossiles.

Le terme « sobriété », apparu dans le sixième rapport du GIEC en 2023, invite chacun d’entre nous à revoir sa consommation d’énergie et de biens. Antonio Guterres a d’ailleurs déclaré que « lorsque les nations prêtent attention aux avertissements scientifiques, il y a toujours moyen d’avancer ». L’avenir dépend donc de notre capacité à imaginer un nouveau modèle social qui allie simplicité de vie et pérennité.