On croyait ce fruit inoffensif… les experts alertent sur un risque largement sous-estimé

Le pamplemousse est un classique du petit-déjeuner, apprécié pour sa fraîcheur et ses qualités nutritionnelles. Mais derrière ses bienfaits se cachent aussi des risques peu connus pour la santé. Ces risques tiennent surtout aux interactions avec certains médicaments et concernent particulièrement les personnes âgées et celles qui suivent des traitements réguliers. En 2025, alors que la consommation d’agrumes reste élevée et que la prise simultanée de plusieurs médicaments se généralise avec l’augmentation de l’espérance de vie, il faut être vigilant et mieux informé.

Comment le pamplemousse interfère avec certains médicaments

Si l’on en croit le magazine Cosmopolitan, le problème vient de la capacité du pamplemousse à bloquer une enzyme clé du métabolisme médicamenteux : CYP3A4 (cytochrome P450 3A4). Des composés appelés furanocoumarines, présents dans le fruit, inhibent cette enzyme et modifient la transformation de plus de cent médicaments pris par voie orale. Environ 50 % de ces médicaments voient leur dégradation perturbée, ce qui augmente leur biodisponibilité.

Dans certains cas, la concentration du médicament peut grimper jusqu’à cinq fois, et il faut plusieurs jours après la consommation du fruit pour que l’enzyme retrouve son activité normale. La sensibilité à cet effet varie selon la génétique et l’état de santé de chacun.

Surprenamment, un simple verre de jus de pamplemousse suffit pour déclencher ces interactions. Pour limiter les risques, il est conseillé de ne pas dépasser un demi-fruit par jour et d’éviter les jus concentrés ou industriels. Cette modération reste très importante pour certains traitements : pour les statines, une concentration trop élevée peut mener à une rhabdomyolyse, une dégénérescence musculaire grave. Les benzodiazépines peuvent provoquer une sédation excessive et nuire à la vigilance. Les immunodépresseurs, nécessaires après certaines greffes, risquent de s’accumuler et d’affaiblir le système immunitaire. Les inhibiteurs calciques, utilisés contre l’hypertension, peuvent entraîner une hypotension sévère et des troubles cardiaques.

Qui est le plus exposé et quels signes surveiller

Les personnes âgées, celles qui prennent plusieurs médicaments, et celles ayant des sensibilités digestives doivent redoubler de prudence. Les signes d’une interaction médicamenteuse incluent :

fatigue inhabituelle

douleurs musculaires

troubles du rythme cardiaque

somnolence excessive ou sédation

douleurs abdominales

ballonnements

Le pamplemousse peut aussi perturber la digestion en agissant sur certaines enzymes digestives, ce qui peut nuire à l’absorption des nutriments et des médicaments, et provoquer des maux d’estomac et un malaise général.

Malgré tout cela, le pamplemousse garde des points positifs. Riche en vitamine C, en antioxydants et en fibres, il contient de la naringénine, un flavonoïde qui aide à réguler le cholestérol et contribue à faire baisser le LDL, le « mauvais » cholestérol. Consommé avec modération, il reste un allié pour la santé.