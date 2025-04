O2D Environnement : 20 ans au service des sols vivants et de la ville durable

Engagée depuis 2005 pour restaurer les fonctions naturelles du sol, la PME nordiste O2D Environnement célèbre deux décennies d’actions concrètes en faveur de l’urbanisme durable. Spécialiste des sols perméables, elle a accompagné plus de 4.800 projets en France et à l’étranger, tout en innovant en continu pour répondre aux enjeux climatiques et réglementaires.

Une entreprise pionnière et militante, actrice de la transition urbaine

Créée en 2005 dans le Nord de la France, O2D Environnement s’impose dès ses débuts comme la première entreprise française à proposer une solution de dalles remplies, un système inédit de stabilisation des sols tout en respectant leur perméabilité. Rapidement, elle devient un acteur de référence de l’urbanisme durable, avec sa Dalle TTE conçue à partir de déchets plastiques ménagers. Ces dalles, utilisées pour des parkings, voies d’accès ou aménagements équestres, ont permis de valoriser 54.000 tonnes de plastique en 20 ans, évitant ainsi 128 millions de kilos de CO₂ et contribuant à la dépollution des océans.

Au fil des années, O2D Environnement affine sa spécialisation sur les parkings perméables, répondant à une demande croissante du marché mais aussi à un encadrement réglementaire de plus en plus strict. Dès 2010, l’entreprise développe un réseau de partenaires pour proposer un système complet incluant dalles, substrats et fondations fertiles. Les premières dalles végétalisées prêtes à poser voient le jour en 2012. Aujourd’hui, l’entreprise s’appuie sur 20 partenaires en France et en Belgique pour déployer ses solutions sur l’ensemble du territoire. Grâce à cette approche globale, O2D Environnement contribue activement à la résilience des territoires face aux effets du changement climatique.

Innover pour préserver : la nature comme moteur technologique

Avec huit innovations lancées depuis 2015, O2D Environnement fait de la R&D un pilier central de son action. Les substrats pré-ensemencés, les semences résistantes à la sécheresse (O2D SR Medigreen), les pavés antidérapants pour zones froides ou encore les modules PMR pour une accessibilité optimale traduisent une volonté claire : adapter ses solutions à chaque contexte urbain et climatique. L’entreprise va plus loin en s’attaquant aux pollutions invisibles avec le géotextile dépolluant AMTER, capable de capter puis biodégrader les hydrocarbures issus du ruissellement urbain.

L’innovation passe aussi par l’anticipation. Lauréate en 2017 de l’appel à projet IPME de l’ADEME, O2D Environnement fonde son propre bureau d’étude pour explorer les effets de ses solutions sur la biodiversité. Le projet ACTIV-S révèle notamment le rôle des sols perméables dans la recolonisation écologique et la réduction des îlots de chaleur. En 2023, cette expertise est reconnue par l’Office Français pour la Biodiversité, qui désigne O2D Environnement comme « entreprise engagée pour la nature ». Son plan d’action biodiversité à l’horizon 2027 témoigne d’une ambition forte : rendre la ville compatible avec les cycles du vivant, quels que soient le climat ou la fréquentation des espaces.