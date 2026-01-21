Numérique France Garanti : comprendre le nouveau label pensé pour les entreprises du numérique

Lancé officiellement début 2026 par l’association Origine France Garantie, en partenariat avec Bureau Veritas, le label Numérique France Garanti s’adresse directement aux entreprises du numérique opérant en France. Éditeurs de logiciels, plateformes, acteurs du cloud, de la donnée, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité ou du conseil numérique sont potentiellement concernés. Pour les responsables RSE, ce nouveau référentiel vient répondre à une question devenue centrale : comment démontrer, de manière vérifiable, que le numérique de l’entreprise est réellement responsable, maîtrisé et ancré sur le territoire français.

Numérique France Garanti : un label d’origine appliqué au numérique

À l’origine, Origine France Garantie a construit sa légitimité sur les produits physiques, puis sur les services. Avec Numérique France Garanti, l’association applique la même logique de certification à un champ longtemps considéré comme difficilement traçable. L’objectif est clair : identifier précisément où et par qui la valeur numérique est produite, au-delà des discours commerciaux.

Le label repose sur un principe fondamental : le numérique n’est pas immatériel. Il repose sur des équipes, des infrastructures, des décisions de gouvernance, des flux de données et des choix technologiques. Numérique France Garanti vise donc à rendre visibles ces éléments, à travers un référentiel structuré et audité de manière indépendante. Pour une direction RSE, il ne s’agit pas d’un simple label déclaratif, mais d’un cadre formel permettant de documenter des engagements concrets.

Concrètement, la certification s’appuie sur trois piliers principaux. Le premier concerne la localisation en France des activités clés, notamment la conception, le développement, l’exploitation et la gouvernance des solutions numériques. Le deuxième pilier porte sur la sécurité et la protection des données, avec des exigences élevées alignées sur les meilleures pratiques du secteur. Le troisième pilier évalue la part de valeur ajoutée numérique effectivement réalisée en France. Ces critères permettent de dépasser la notion floue de « numérique souverain » pour entrer dans une logique vérifiable et comparable.

L’un des points clés du label réside dans son mode d’attribution. Numérique France Garanti repose sur des audits indépendants réalisés par Bureau Veritas, reconnu pour son expertise en audit, cybersécurité et protection des données.

À qui s’adresse le label ?

Numérique France Garanti est ouvert à l’ensemble de la chaîne de valeur du digital. Il concerne aussi bien les PME technologiques que les ETI et les grands groupes, dès lors qu’ils développent ou opèrent des solutions numériques. Pour les responsables RSE, cette ouverture est essentielle, car elle permet d’intégrer le numérique dans une démarche globale, quel que soit le niveau de maturité de l’entreprise.

Jusqu’à présent, la RSE dans le numérique s’est souvent concentrée sur des sujets partiels, comme l’empreinte environnementale des infrastructures ou l’inclusion numérique. Le label introduit une approche complémentaire, centrée sur la souveraineté économique, la gouvernance et la transparence. Il permet ainsi aux entreprises de structurer un volet souvent absent des stratégies RSE : la maîtrise de leur dépendance technologique et de leurs flux de données.

Pour une entreprise du numérique, être éligible à Numérique France Garanti signifie pouvoir démontrer que les décisions stratégiques sont prises en France, que les données ne sont pas soumises à des juridictions étrangères non maîtrisées et que la création de valeur bénéficie majoritairement à l’écosystème national. Ces éléments répondent directement aux attentes des parties prenantes, qu’il s’agisse des clients, des investisseurs ou des collaborateurs, de plus en plus attentifs à la cohérence entre discours RSE et réalité opérationnelle.