Nouvelle règle choc : jeter ses vêtements à la poubelle peut désormais vous coûter très cher

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, jeter des vêtements à la poubelle est devenu illégal en France, une réglementation textile qui pourrait bien bousculer nos habitudes, confirme le magazine Maison et Travaux. Alors que des millions de tonnes de textiles sont jetés chaque année, souvent en bon état, cette réglementation s’inscrit dans un cadre où les enjeux environnementaux ne cessent de croître. L’interdiction vise à réduire les déchets et à encourager des pratiques plus durables, pour faire changer les comportements aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels.

Qui est visé par la nouvelle règle

La nouvelle réglementation cible principalement les professionnels, notamment les producteurs, les distributeurs et les plateformes en ligne. Ceux-ci doivent désormais s’assurer de donner ou recycler leurs invendus alimentaires. Cette mesure veut réduire les déchets produits dans le secteur commercial tout en évitant la mise en décharge ou l’incinération de textiles encore utilisables.

Ce que risquent les contrevenants

La réglementation prévoit des sanctions pour les contrevenants, mais le texte ne précise ni la nature, ni le montant de ces sanctions, ni l’autorité chargée de les appliquer. Cela laisse entendre que ces détails doivent encore être clarifiés par les autorités compétentes. En parallèle, l’interdiction s’inscrit dans un cadre plus vaste d’une loi européenne déjà transposée sur le territoire, avec des objectifs de collecte séparée fixés à atteindre 100 % d’ici 2029.

Comment donner une seconde vie aux vêtements

Heureusement, plusieurs solutions existent pour réutiliser ou recycler les vêtements usagés. La France compte plusieurs milliers de points de collecte gérés par des associations telles qu’Emmaüs et la Croix-Rouge, où tous les vêtements, même abîmés, peuvent être déposés à condition qu’ils soient propres et secs, en respectant les consignes de tri. Les chaussures, elles, doivent être attachées par paires avant d’être données.

Recycleries et reprises par les marques

En plus des points de collecte, les recycleries jouent un rôle important dans la réduction des déchets textiles en revalorisant les articles donnés, participant ainsi à la création d’une économie circulaire. Certaines grandes marques comme H&M, Kiabi et Okaïdi encouragent aussi le recyclage en proposant des programmes de reprise en échange de bons d’achat, ce qui permet de renouveler sa garde-robe de façon économique tout en faisant un geste pour la planète.

Un souci pour toute la société

Acheter sans réfléchir et jeter sans scrupule reste une pratique courante, mais elle provoque des répercussions écologiques majeures. On estime que près de 60 % des vêtements finissent incinérés ou enfouis, une aberration que la France cherche à combattre. L’évolution rapide des tendances de la mode fait que beaucoup de vêtements, intacts, sont mis de côté, aggravant ce problème.