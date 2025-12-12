Munich Re accélère la décarbonation de son portefeuille de réassurance

Munich Re, géant mondial de la réassurance, renforce sa stratégie d’investissement responsable en annonçant de nouveaux objectifs chiffrés de réduction des émissions de CO₂ pour l’ensemble de son portefeuille. À l’horizon 2030, le réassureur allemand entend accélérer la décarbonation de ses activités d’assurance, de réassurance et d’investissement, dans un secteur de plus en plus scruté sur sa contribution réelle à la transition climatique.

Munich Re et l’investissement responsable au cœur de la réassurance

Annoncés pour une mise en œuvre à partir de l’exercice 2026, les nouveaux engagements climatiques de Munich Re s’inscrivent dans le cadre de son programme stratégique « Ambition 2030 ». À cette occasion, Munich Re précise sa trajectoire de réduction des gaz à effet de serre, en ciblant plus finement son portefeuille, tout en confirmant son alignement avec l’Accord de Paris et son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Dans un contexte où la RSE devient structurante pour le secteur de la réassurance, Munich Re affirme une nouvelle étape de son engagement. Le réassureur précise ainsi que ses objectifs climatiques couvrent l’ensemble de son portefeuille, incluant l’assurance primaire, la réassurance et les investissements financiers. Par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’est plus cantonnée aux seuls actifs financiers, mais intégrée à la gestion globale des risques.

De plus, Munich Re introduit des cibles spécifiques pour ses activités de réassurance facultative et de grands risques industriels. Le groupe vise ainsi une baisse de 20 % de l’intensité des émissions de CO₂ de son portefeuille « Facultative & Corporate Global » d’ici 2030, pour les clients dont les émissions sont déclarées. Cette approche traduit une volonté de lier plus étroitement souscription, tarification et performance climatique.

Par ailleurs, le réassureur renforce sa politique sectorielle sur les énergies fossiles. Munich Re prévoit, d’ici 2030, une réduction absolue de 35% des émissions liées à l’extraction de charbon thermique et de 45% pour la production d’électricité à partir de charbon, par rapport à l’année de référence 2025. Dans le même temps, l’entreprise confirme l’absence de toute expansion de son portefeuille assuré dans la production de pétrole et de gaz, après une baisse déjà estimée à 96% depuis 2020.

Munich Re et la décarbonation progressive du portefeuille d’investissements

Au-delà de la réassurance, Munich Re renforce sa démarche d’investissement responsable en fixant des objectifs chiffrés pour ses actifs financiers. Le réassureur annonce ainsi une réduction de 12% de l’intensité des émissions de CO₂ de son portefeuille d’actions cotées et d’obligations d’entreprises, hors obligations vertes, d’ici 2030, selon Munich Re. Cette cible concerne un volume significatif d’actifs, dans un contexte de forte exposition du secteur financier aux risques de transition.

En outre, Munich Re vise une réduction de 20% de l’intensité carbone pour ses investissements directs en infrastructures, ainsi que pour ses investissements privés en capital et en dette. La même trajectoire s’applique au portefeuille immobilier en actions, illustrant une volonté d’harmoniser les exigences climatiques sur l’ensemble des classes d’actifs, selon les données officielles de Munich Re. Cette cohérence est présentée comme un levier de crédibilité dans la stratégie RSE du groupe.

Dans cette logique, Munich Re confirme également son objectif de sortie progressive du charbon thermique dans ses investissements, selon des critères définis en interne, d’ici la fin de l’année 2030. Parallèlement, le groupe vise une réduction de 12% des émissions absolues liées aux actions et obligations exposées aux secteurs du pétrole et du gaz. Ces orientations traduisent une approche graduelle, fondée sur la gestion des risques financiers et climatiques.

Munich Re : entre pilotage climatique et engagement actionnarial

La stratégie climatique de Munich Re ne repose pas uniquement sur des exclusions ou des réductions d’exposition. Le réassureur met également en avant une politique active d’engagement auprès des entreprises de son portefeuille. À ce titre, Munich Re prévoit de mener au moins 30 dialogues structurés avec des sociétés investies, afin d’influencer leurs stratégies climatiques. Ces engagements, cumulés depuis 2020, visent à renforcer la crédibilité des trajectoires de transition.

En parallèle, Munich Re annonce une augmentation de 1,5 milliard d’euros de ses investissements climatiques d’ici 2030, par rapport à 2025. Ces investissements concernent notamment les forêts certifiées, l’immobilier durable et des projets liés à l’énergie, illustrant une volonté de contribuer positivement à la transition, au-delà de la simple réduction des émissions.

Enfin, Munich Re précise que l’ensemble de ces nouveaux objectifs sera évalué à partir de l’année de référence 2025, pour une mesure finale en 2030, avec une entrée en vigueur opérationnelle dès 2026, selon Munich Re. Cette temporalité traduit une approche progressive, alignée sur les cycles longs propres à la réassurance, tout en répondant aux attentes croissantes des régulateurs, investisseurs et clients en matière de responsabilité climatique.