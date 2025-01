MODALIS récompensé pour son engagement en faveur d’une logistique bas carbone

Lors de la 4ᵉ édition du Grand Prix des Entreprises Engagées, la société MODALIS a été distinguée dans la catégorie Transition énergétique & bas carbone. Le groupe, basé à Aix-en-Provence, a su s’imposer comme un acteur clé de la logistique décarbonée grâce à ses solutions innovantes en faveur du report modal et de l’usage des énergies renouvelables.

Un acteur clé de la transition écologique dans la logistique

Fondé en 2002, le Groupe MODALIS s’est donné pour mission d’accélérer la décarbonation du transport de marchandises en intégrant des solutions intermodales à faible empreinte carbone. En collaborant avec les transporteurs, logisticiens et industriels, l’entreprise propose des outils concrets pour réduire fortement l’impact environnemental de la chaîne logistique. Ce positionnement stratégique s’inscrit dans une démarche globale qui place l’innovation au cœur de ses activités.

MODALIS s’illustre notamment par le développement du wagon intermodal le plus rapide d’Europe, permettant de réduire les émissions de CO2 jusqu’à neuf fois par rapport au transport routier. En outre, le groupe a conçu une caisse mobile allégée en matériau composite entièrement recyclable, optimisant la réduction de l’empreinte carbone par tonne transportée. Ces innovations démontrent la volonté de l’entreprise d’allier performance opérationnelle et responsabilité environnementale.

Une stratégie renforcée par des acquisitions et des partenariats

Au-delà de ses innovations technologiques, MODALIS a également consolidé sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques. Le rachat de l’entreprise italienne de semi-remorques rail-route et de bureaux d’ingénierie comme ALTECH a permis d’élargir son expertise et d’enrichir ses offres pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique. Par ailleurs, avec AIR FLOW, spécialiste de la logistique des gaz industriels et de l’hydrogène, MODALIS se positionne comme un pionnier dans l’adoption des nouvelles énergies dans le secteur.

Ce modèle d’intégration globale s’est vu récompensé par le Grand Prix des Entreprises Engagées. Olivier Nicolas, Directeur Général Délégué de LCL Banque des Entreprises, a salué la sincérité et l’intégration de ces démarches dans les modèles économiques des entreprises lauréates, soulignant leur pertinence face aux enjeux climatiques actuels. Pour Bernard Mei, Président de MODALIS, cette reconnaissance valorise le travail des équipes engagées pour une logistique plus durable et innovante.

