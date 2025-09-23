Mobilité et emploi : comment les entreprises accompagnent la transition

Publié le 22 septembre 2025, le baromètre Ifop-Alphabet s’intéresse aux trajets domicile-travail des actifs français. L’étude met en évidence l’importance des initiatives des entreprises : plus d’un salarié sur deux bénéficie aujourd’hui d’une aide en matière de mobilité, qu’il s’agisse de voiture, de transports en commun ou de solutions de recharge.

Mobilité : des salariés qui attendent un soutien concret

Selon l’enquête, 54 % des actifs déclarent avoir accès à au moins une solution de mobilité proposée par leur entreprise. Le remboursement des titres de transport concerne 26 % des salariés, mais la mise à disposition d’une voiture de fonction ou de service ne touche que 10 % d’entre eux.

Pourtant, les attentes sont fortes. 25 % des actifs aimeraient bénéficier d’un véhicule de fonction, et 11 % souhaiteraient accéder à un forfait mobilités durables. En parallèle, 80 % expriment le désir de voir évoluer leurs trajets vers plus d’économie (37 %), de rapidité (30 %) ou d’écologie (24 %). Ces aspirations montrent que la mobilité est désormais un facteur décisif du bien-être au travail.

La transition énergétique au cœur des dispositifs

Parmi les salariés disposant d’un véhicule de fonction, 27 % roulent déjà en électrique ou hybride, contre 21 % en 2024. Ce chiffre témoigne d’une électrification progressive portée par les employeurs. Surtout, 86 % de ces utilisateurs bénéficient d’une solution de recharge fournie par leur entreprise : 62 % sur le lieu de travail, 35 % à domicile et 25 % via une carte d’accès aux bornes publiques.

L’accompagnement ne se limite pas aux infrastructures. 66 % des salariés ayant reçu un véhicule électrifié déclarent avoir bénéficié d’une formation ou d’un support d’information pour en faciliter l’usage : formations en présentiel ou en ligne pour 31 %, guides ou tutoriels pour 48 %.

Des conditions de mobilité qui influencent l’emploi

L’impact de la mobilité dépasse le seul périmètre logistique : 74 % des actifs estiment que la pénibilité des trajets influence leur décision de postuler ou de rester dans une entreprise. Ce chiffre grimpe à 82 % chez les moins de 35 ans. De même, 71 % considèrent que l’accès à des solutions de mobilité pèse dans leur choix professionnel.

Cette réalité renforce la responsabilité des employeurs. Proposer des solutions de mobilité n’est plus un simple avantage, mais un outil de fidélisation et de marque employeur. Comme le rappelle Julien Chabbal, PDG d’Alphabet France : « Les entreprises ont un rôle déterminant à jouer dans cette transformation en facilitant l’accès aux véhicules électrifiés et aux infrastructures de recharge ».