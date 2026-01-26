Lunettes connectées Ray-Ban Meta : l’usage par ICE fait polémique

Début janvier 2026, plusieurs médias spécialisés ont rapporté que des agents fédéraux américains impliqués dans des opérations anti-immigration à Minneapolis avaient été observés portant des lunettes connectées Ray-Ban Meta, capables d’enregistrer de la vidéo et de l’audio. Ces observations concernent des opérations menées par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), une agence régulièrement critiquée pour ses méthodes d’intervention et son respect des droits civiques.

Des agents de l’ICE qui portent des Ray-Ban Meta allumées

Les informations disponibles, notamment issues de Heise et Gizmodo, s’appuient sur des images et témoignages montrant des agents équipés de ces lunettes avec un voyant lumineux actif, signalant un enregistrement en cours. À ce stade, aucun élément public ne permet d’affirmer que ces dispositifs ont été fournis officiellement par l’administration américaine. Il n’est pas non plus établi qu’ils aient été utilisés conformément à une politique interne claire de l’ICE.

Ce flou constitue un élément central de la polémique naissante. Les lunettes concernées sont des produits grand public, développés par Meta en partenariat avec Ray-Ban, marque emblématique du portefeuille d’EssilorLuxottica. L’usage par l’ICE, accusée entre autres du meurtre de deux américains à Minneapolis, risque de ternir l’image de la marque.

Un risque réputationnel indirect mais réel pour EssilorLuxottica

Du point de vue de la responsabilité sociétale des entreprises, EssilorLuxottica n’est pas mis en cause juridiquement. Toutefois, le risque analysé est avant tout réputationnel et extra-financier.

Premièrement, l’association visuelle entre une marque iconique du lifestyle et des opérations d’expulsion controversées peut créer un effet de contamination symbolique. Même sans relation contractuelle avec les autorités, la perception publique tend à relier le produit à son usage le plus médiatisé. Dans un environnement médiatique dominé par les images et les réseaux sociaux, cette association peut s’installer rapidement et durablement.

Deuxièmement, la nature même du produit renforce la sensibilité du sujet. Les lunettes Ray-Ban Meta combinent design, connectivité et captation de données. Leur apparition dans un contexte de maintien de l’ordre renvoie à des enjeux de surveillance, de vie privée et de respect des libertés fondamentales, des thèmes au cœur des attentes RSE contemporaines, notamment chez les investisseurs institutionnels et les consommateurs les plus engagés. Or, EssilorLuxottica est régulièrement valorisé pour sa stratégie ESG, son positionnement sur la santé visuelle et son discours sur l’innovation responsable. Une controverse non traitée pourrait être interprétée comme une incohérence entre discours et pratiques, même en l’absence de responsabilité directe.

Une polémique encore limitée mais à potentiel d’amplification

À ce stade, la controverse reste circonscrite à des médias technologiques et à des cercles spécialisés dans les libertés numériques. Cependant, plusieurs facteurs pourraient favoriser une amplification :

une reprise par des ONG de défense des droits civiques,

une médiatisation plus large dans la presse généraliste,

une interpellation publique de la marque ou du groupe par des élus ou des investisseurs,

ou encore l’émergence de nouveaux visuels confirmant un usage récurrent de ces lunettes par des forces de l’ordre.

Dans un contexte où les entreprises technologiques et industrielles sont de plus en plus attendues sur leur capacité à anticiper les usages sensibles de leurs produits, l’inaction prolongée peut devenir un facteur de risque en soi.

Leviers de gestion de crise et pistes d’actions RSE

Pour EssilorLuxottica, la gestion de cette situation relève davantage de la prévention et de la clarification que de la défense juridique. Plusieurs actions peuvent être envisagées.

Un premier levier consiste à poser un cadre public clair. Une prise de parole factuelle rappelant que les lunettes Ray-Ban Meta sont des produits grand public, non conçus ni certifiés pour un usage par les forces de l’ordre, permettrait de dissocier officiellement la marque des opérations de l’ICE. Cette clarification peut contribuer à limiter les interprétations erronées.

Un deuxième axe concerne la gouvernance des usages sensibles. EssilorLuxottica pourrait indiquer travailler avec ses partenaires technologiques pour renforcer les recommandations d’usage, voire intégrer des lignes directrices éthiques sur l’utilisation de produits connectés dans des contextes de surveillance ou de maintien de l’ordre.

Un cas d’école pour la RSE des technologies grand public

L’affaire des lunettes Ray-Ban Meta illustre une évolution majeure des enjeux RSE : les entreprises ne sont plus uniquement jugées sur ce qu’elles produisent, mais aussi sur la manière dont leurs produits peuvent être utilisés, y compris hors de leur contrôle direct.

Pour EssilorLuxottica, l’enjeu n’est pas de répondre à une accusation formelle, mais de démontrer sa capacité à anticiper, expliquer et encadrer les usages sensibles de ses innovations. Dans un environnement où la réputation constitue un actif stratégique, cette capacité devient un élément clé de la gestion de crise contemporaine.