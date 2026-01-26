Logistique et climat : Chronopost vise –26 % d’émissions de CO₂

Annoncé début 2026, le renouvellement des engagements de Chronopost auprès de l’Agence de la transition écologique s’inscrit dans une stratégie de décarbonation structurée. L’entreprise entend réduire significativement ses émissions de CO₂ d’ici 2027, en s’appuyant sur des dispositifs nationaux reconnus, tout en maintenant une trajectoire cohérente avec l’objectif de zéro émission nette à l’horizon 2040 fixé par son groupe.

Chronopost renouvelle son engagement de réduction des émissions

Chronopost formalise ce26 janvier 2026 le renouvellement de ses engagements au titre des chartes Objectif CO₂ et EVcom, portées par l’ADEME. Ces chartes constituent un cadre méthodologique destiné à accompagner les acteurs du transport et de la logistique dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, sur la base d’indicateurs mesurés et vérifiés.

Dans ce cadre, Chronopost s’engage à réduire de 20 % les émissions de CO₂ liées à ses propres véhicules moyens propres dans le périmètre de la charte Objectif CO₂. Parallèlement, l’entreprise vise une réduction pouvant atteindre 26 % lorsque sont intégrées les émissions des véhicules de ses partenaires de transport, dans le cadre du dispositif EVcom, par rapport à l’année de référence 2024.

Ces engagements reposent sur une logique volontaire, à l’heure où les dispositifs publics évoluent. Pour Chronopost, le maintien de ces chartes constitue un socle de crédibilité auprès de ses clients, qui attendent des engagements environnementaux chiffrés, suivis et vérifiables, dans un contexte de durcissement des exigences RSE sur les chaînes logistiques.

Une trajectoire CO₂ appuyée sur des actions opérationnelles déjà engagées

La stratégie de réduction des émissions de CO₂ de Chronopost s’appuie sur des leviers opérationnels déployés depuis plusieurs années, en particulier sur le dernier kilomètre et sur l’acheminement, identifié comme le principal poste d’émissions de l’entreprise.

Sur la livraison finale, Chronopost indique disposer de 1 660 véhicules à faibles émissions en circulation à fin 2024, incluant des véhicules électriques et des solutions de cyclologistique. Ce parc est appelé à se développer sur l’ensemble du territoire afin de réduire les émissions directes liées aux livraisons urbaines, tout en limitant les nuisances locales associées au transport routier, selon l’entreprise.

Sur l’acheminement et la collecte vers ses hubs, Chronopost met en avant 25,4 millions de kilomètres réalisés en véhicules bas carbone, un segment stratégique pour atteindre ses objectifs de réduction de CO₂. La transition progressive des poids lourds et des véhicules utilitaires vers des solutions à faibles émissions constitue l’un des axes structurants de la trajectoire annoncée pour 2027. En complément, l’entreprise agit sur l’optimisation des tournées afin de réduire les distances parcourues, et développe la production d’énergie renouvelable sur certains de ses sites.

Objectif zéro émission nette à 2040

Les engagements pris auprès de l’ADEME s’inscrivent dans une ambition climatique plus large portée par le groupe Geopost, maison mère de Chronopost. Le groupe vise l’atteinte du zéro émission nette à l’horizon 2040, avec une trajectoire validée par l’initiative Science Based Targets.

Pour Chronopost, cette articulation entre des objectifs nationaux à court et moyen terme et une trajectoire internationale à long terme permet de répondre à un double enjeu. D’une part, satisfaire les attentes des clients français en matière de transparence environnementale. D’autre part, s’inscrire dans une dynamique globale alignée avec les objectifs climatiques scientifiques reconnus au niveau international.