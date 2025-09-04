Logement social : la Normandie trace sa voie vers la décarbonation

L’Union pour l’Habitat Social de Normandie vient de dévoiler une feuille de route ambitieuse pour la décarbonation, combinant rénovation, sortie des énergies fossiles et innovation technique, avec des objectifs chiffrés inédits.

Un parc de logement social sous pression climatique et sociale

Le 4 septembre 2025, l’Union pour l’Habitat Social de Normandie (UHS Normandie) a présenté sa trajectoire de décarbonation du logement social dans la région. Alignée sur la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et les impératifs de la loi Climat et Résilience, cette feuille de route vise à concilier urgence climatique, transition énergétique et mission sociale auprès de près de 590.000 habitants. Le logement social normand doit ainsi réduire ses émissions et améliorer son efficacité énergétique, tout en restant accessible aux ménages modestes.

La Normandie compte environ 311.000 logements sociaux, dont une majorité construite avant 1991, ce qui en fait un parc ancien et énergivore. Selon l’UHS Normandie, plus de 53.000 de ces logements sont encore considérés comme des « passoires énergétiques », à traiter d’ici 2034. La présidente Valérie Mespoulhès rappelle : « Comment continuer d’exercer notre mission de logement social tout en relevant les défis environnementaux, sociaux et énergétiques qui s’imposent à nous ? C’est cette question centrale qui a guidé toute notre réflexion ».

Aujourd’hui, les diagnostics de performance énergétique (DPE) placent plus de 80% du parc entre les classes A et D, mais l’empreinte carbone reste préoccupante. En 2023, la moyenne atteignait 43 kg CO₂e par mètre carré, soit 2,9 tonnes par logement, selon l’étude « Promotion Climat » publiée par l’UHSN. Le chauffage au gaz, présent dans 53% des habitations, génère à lui seul 68% des émissions d’exploitation. Ces chiffres soulignent l’ampleur du chantier pour atteindre la neutralité carbone.

Une trajectoire ambitieuse pour transformer le logement social normand

Pour inverser la tendance, l’UHS Normandie a défini une trajectoire structurée en deux phases. La première, jusqu’en 2034, vise l’éradication progressive des passoires énergétiques afin de se conformer à la loi Climat et Résilience. La seconde, à horizon 2050, approfondira la transition pour atteindre la neutralité carbone.

L’objectif est clair : 250 000 rénovations à engager, mobilisant 10 milliards d’euros d’investissements cumulés d’ici 2050. La stratégie prévoit une réduction de 40% des consommations énergétiques par rapport à 2015 et une baisse de 44 % des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 d’ici 2030 (UHS Normandie, communiqué). Laure Tankere, directrice de l’Union, précise : « Ces temps d’échange nous ont permis d’aboutir à une feuille de route à la fois rationnelle et opérationnelle, nourrie par les réalités du terrain et les préconisations techniques, organisationnelles et financières des acteurs ».

La cible régionale, conforme à la SNBC, impose une réduction de 62 % des émissions d’ici 2030, passant de 43 kg CO₂e/m²/an en 2023 à seulement 15 kg CO₂e/m²/an. Or, les plans stratégiques patrimoniaux (PSP) ne prévoient qu’une baisse de 16% à ce stade. L’écart appelle des mesures radicales : rénovation des bâtiments pour atteindre un DPE B (–39 % d’émissions), sortie accélérée des énergies fossiles (–70%), éco-construction en matériaux bas carbone (–16%) et réhabilitation priorisée face au neuf (–10%).

Innovation, coopération et mobilisation : trois piliers pour réussir la décarbonation du logement social

Pour concrétiser cette feuille de route, l’UHS Normandie mise sur trois piliers. Le premier concerne l’innovation technique : développement de solutions industrielles comme la construction bois, le réemploi des matériaux, les énergies renouvelables et les réseaux de chaleur. Ce volet suppose également une montée en compétence des professionnels de la filière et un soutien aux filières locales.

Le deuxième pilier est la coopération entre bailleurs. Les ateliers de co-construction, lancés dès 2024, ont montré l’importance de mutualiser les marchés, partager les retours d’expérience et créer un observatoire régional de suivi. Cette approche collective doit accélérer la diffusion des bonnes pratiques et optimiser les financements.

Enfin, le troisième pilier vise à placer le locataire au centre. La qualité de vie, l’adaptation au changement climatique et la participation des habitants à la transition sont autant de leviers pour garantir l’adhésion au projet. Valérie Mespoulhès insiste : « Le logement social prendra toute sa part et mobilisera pleinement ses moyens, mais il est essentiel d’agir collectivement pour relever ce défi ».

Dès l’automne 2025, des actions prioritaires seront enclenchées : création d’un groupe de travail sur les pompes à chaleur, signature d’une convention stratégique avec GRDF, intégration active au Réseau Bâtiment Durable Normand et mise en place d’un observatoire de la décarbonation du logement social.

Les premiers financements sont déjà visibles. En 2024, 17 millions d’euros avaient été engagés pour la rénovation, dont 1,5 million pour les changements de vecteur énergétique et 15,5 millions pour des rénovations lourdes. La DREAL Normandie a de son côté soutenu neuf opérations biosourcées à hauteur de 480.000 euros. Par ailleurs, 17 organismes HLM normands, soit 60 % des signataires, ont adhéré au Pacte Bois-Biosourcés Normand. Ces initiatives démontrent que la transformation du logement social normand ne fait que commencer.