Les experts tirent la sonnette d’alarme : une étrange bande brune envahit l’Atlantique

Depuis une dizaine d’années, un phénomène naturel d’une ampleur inédite retient l’attention des scientifiques et touche les communautés côtières de l’océan Atlantique : la Grande Ceinture de Sargasses de l’Atlantique (GASB). Ce gigantesque ruban brun, long de près de 9 000 km, s’étend désormais de la côte africaine jusqu’au golfe du Mexique et se voit depuis l’espace. Cette accumulation d’algues brunes, les sargasses, soulève des questions écologiques et économiques, et montre des signes alarmants de dérèglement climatique.

Une extension hors norme

La Grande Ceinture de Sargasses de l’Atlantique est un phénomène relativement récent, qui a connu une expansion rapide et spectaculaire depuis 2011. D’après Futura Sciences, en 2025, elle a battu des records de taille : 8 850 km de longueur et une biomasse de 37 millions de tonnes. Cette progression impressionnante n’est pas seulement un phénomène visuel, elle peut aussi signaler un déséquilibre écologique majeur.

Géographiquement, les sargasses sont passées d’une présence confinée à la mer des Sargasses à un flot continu visible dans l’Atlantique tropical, soit plus de deux fois la largeur des États-Unis continentaux. Des recherches montrent que ces algues peuvent proliférer très vite, leur biomasse pouvant doubler en seulement 10 jours.

Plusieurs facteurs expliquent cette prolifération massive des sargasses. L’afflux de nutriments comme l’azote et le phosphore — venus des rivières, des pluies et des rejets d’eaux usées — joue un rôle majeur. Le fleuve Amazone en particulier transporte d’énormes quantités d’engrais agricoles vers l’Atlantique, enrichissant les eaux et favorisant la croissance des sargasses.

Le phénomène est amplifié par le réchauffement climatique, qui élève la température des eaux océaniques et aide encore ces algues à se multiplier. L’eutrophisation (l’enrichissement des milieux en nutriments) « façonne désormais l’océan tout entier », selon certains experts.

Ce que ça change pour la nature et l’économie

Les sargasses ont un rôle important dans l’écosystème océanique : elles forment un habitat pour plus de 100 espèces, dont des tortues, des poissons et des crustacés. Mais lorsqu’elles s’échouent massivement sur les plages, elles posent de sérieux problèmes environnementaux et économiques. En se décomposant, les sargasses dégagent du sulfure d’hydrogène (H2S), un gaz toxique qui peut provoquer la mortalité des poissons et causer des troubles respiratoires et des nausées chez les habitants.

Des régions comme les Caraïbes, le Mexique, et l’Afrique de l’Ouest sont particulièrement touchées. Les plages recouvertes d’une épaisse couche brune paralysent le tourisme, entraînant des pertes estimées à des millions de dollars et imposant des opérations de nettoyage intensives.