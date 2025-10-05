Le cri d’alarme inattendu du pape et de Schwarzenegger : pourquoi ils s’unissent pour le climat

Organisée à Castel Gandolfo, en Italie, cette conférence de trois jours se tient près de Rome pour fêter le dixième anniversaire du manifeste « Laudato Si’ » lancé par feu le pape François. Alors que les défis liés au climat se multiplient, l’événement vise à transformer le discours en actions concrètes pour faire avancer la justice climatique dans le monde.

Un grand rassemblement de personnalités internationales

Parmi les participants, on compte le pape Léon XIV, chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques, élu en mai suite au décès de François. Sa présence témoigne de l’engagement de l’Église catholique pour les questions environnementales. Arnold Schwarzenegger, acteur célèbre et ancien gouverneur de Californie – aujourd’hui âgé de 78 ans et militant écologiste – a lui aussi pris la parole. Il a lancé un message fort en disant qu’il était temps « d’arrêter de se plaindre et de passer à l’action », rappelant que « chacun a le pouvoir ».

On notera également la participation de Lorna Gold, en charge du mouvement « Laudato Si’ », et d’Allen Ottaro, fondateur du Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa. Des experts environnementaux et des militants venus des quatre coins du globe ont enrichi le débat de leurs points de vue.

Des objectifs ambitieux pour la suite

Cette rencontre coïncide avec le dixième anniversaire du manifeste « Laudato Si’ », qui appelle à une action collective inspirée pour faire face aux défis climatiques. En référence à l’accord de Paris de 2015, il est désormais nécessaire de réduire de près de moitié les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici la fin de la décennie pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Le réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine crée des défis majeurs qui demandent une réaction rapide face aux émissions de gaz à effet de serre.

Le pape Léon XIV n’a cessé de rappeler qu’il fallait prêter l’oreille « au cri de la Terre et des plus démunis ». Il a également espéré que la COP30 au Brésil tiendrait compte de ces appels.

Des initiatives concrètes pour bâtir un futur durable

Les participants ont été encouragés à opérer une « conversion écologique » en mettant en place des projets concrets, comme transformer un grand terrain en ferme solaire ou faire du Vatican le premier État à atteindre la neutralité carbone. Ces initiatives montrent la détermination collective à donner vie à la vision présentée dans « Laudato Si’ ».

Malgré ces belles initiatives, des freins subsistent. Une critique voilée a visé les grandes puissances, notamment les États-Unis sous l’administration Trump, dont le manque d’intérêt pour la problématique climatique a été pointé du doigt.

Des défis toujours présents et un engagement personnel fort

Avant d’être élu pape Léon XIV, Robert Francis Prevost a passé vingt ans comme missionnaire au Pérou. Cette expérience, marquée par les effets délétères du changement climatique sur des communautés vulnérables, nourrit aujourd’hui son engagement.

Il a affirmé : « Il faut que les citoyens participent activement aux décisions politiques aux niveaux national, régional et local ». Ce propos met en lumière la nécessité d’une mobilisation collective face aux dégâts climatiques, déjà considérés comme irréversibles par François en 2023.