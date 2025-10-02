Le Crédit Mutuel muscle sa RSE avec 20 engagements pour 2025-2029

Le 2 octobre 2025, le Crédit Mutuel a annoncé à Strasbourg ses vingt nouveaux engagements d’entreprise à mission. Ces engagements succèdent aux quinze objectifs mis en place dès 2019, tous atteints avant 2021 selon le groupe. L’ambition affichée est claire : transformer la banque en acteur de stabilité sociétale et renforcer son rôle de pionnier en matière de RSE.

Crédit Mutuel : Un dividende sociétal accru et des objectifs mesurables

Premier engagement fondateur, le Crédit Mutuel confirme le principe du dividende sociétal. Le groupe consacre 15 % de son résultat net à des projets collectifs, avec une ambition chiffrée : mobiliser 2,5 milliards d’euros d’ici 2027. Les fonds soutiendront les associations locales, les grandes ONG et les entrepreneurs qui portent des solutions pour le climat. Déjà, depuis 2023, plus d’un milliard d’euros a été investi dans ce cadre, rappelle le communiqué officiel. « Chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’entreprise à mission est un choix délibéré et une exigence », a déclaré Daniel Baal, président du groupe, en présentant les nouveaux engagements. La banque mutualiste revendique un modèle où la solidarité ne vient pas au détriment de la performance mais s’y associe directement.

Cet effort financier traduit aussi une nouvelle approche de la gouvernance. Les sociétaires sont appelés à participer au choix des projets financés par le dividende sociétal. En parallèle, l’Université Mutualiste forme élus et conseillers pour renforcer leur rôle de relais de terrain, confirmant la spécificité coopérative de l’entreprise.

L’élargissement de la RSE à tous les métiers de la banque

Le plan stratégique 2024-2027 annonçait déjà une montée en puissance de la RSE. Désormais, tous les métiers du groupe sont concernés. « D’ici 2027, Crédit Mutuel Alliance Fédérale va amplifier ses engagements en matière d’environnement en les étendant à l’ensemble des activités du groupe », précise la direction.

Concrètement, la banque mobilise ses financements et son expertise digitale pour accélérer l’éco-rénovation des logements et la transition énergétique de ses clients. Les prêts bonifiés pour les jeunes étudiants ou les seniors souhaitant adapter leur domicile complètent cette palette. En matière de santé, le groupe met en avant le Tiers Payant Intégral pour lutter contre le renoncement aux soins. Quant aux victimes de violences conjugales, elles se voient proposer un compte bancaire personnel gratuit et confidentiel.

La lutte contre les discriminations est également au centre des mesures : suppression du questionnaire de santé pour l’assurance emprunteur et abandon de l’obligation de CDI dans l’accession à la propriété. De plus, l’égalité femmes-hommes devient impérative : parité en gouvernance et égalité salariale sont inscrites noir sur blanc dans les nouveaux engagements.

Sur le plan environnemental, le groupe s’engage à réduire l’empreinte carbone de son bilan de 20 % d’ici 2027. Il confirme aussi l’arrêt de tout financement de projets liés aux énergies fossiles, engagement en vigueur depuis 2021, et l’abandon progressif du charbon sur toute la chaîne de valeur d’ici 2030. « L’entreprise à mission est au cœur de notre plan stratégique Ensemble Performant Solidaire. Cette démarche nous stimule pour innover dans tous nos métiers et participe directement à nos ambitions de développement », a expliqué Éric Petitgand, directeur général du Crédit Mutuel.

Une banque citoyenne face aux crises sociales et territoriales

Au-delà du climat, le Crédit Mutuel met l’accent sur les fractures sociales et territoriales. Le recrutement prévoit 30 % d’alternants issus des quartiers prioritaires et zones rurales, afin de renforcer la mixité sociale. Dans le secteur agricole, le groupe propose des prêts bonifiés pour accompagner la transmission d’exploitations et la transition écologique. Pour lutter contre les déserts médicaux, une offre spécifique facilite l’installation de professionnels de santé dans les territoires.

La dimension citoyenne se traduit aussi par un engagement inédit envers la Garde nationale. En septembre 2024, la banque avait signé une nouvelle convention permettant aux salariés réservistes de s’absenter jusqu’à 12 jours ouvrés par an sans perte de salaire. Depuis la première convention en 2020, le nombre de collaborateurs engagés comme réservistes a été multiplié par deux.

Le soutien au monde associatif reste un axe fort : le groupe, déjà premier financeur privé du secteur, entend devenir « le partenaire de référence » avec une politique de mécénat renforcée. Un Fonds d’urgence mutualiste sera également mis en place pour répondre rapidement aux catastrophes.