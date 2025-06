Six initiatives, une même audace : les lauréats de l’Initiative Remarquable viennent d’être annoncés

Le 26 juin 2025, l’annonce des six lauréats du prix Initiative Remarquable a mis en lumière une série d’entreprises singulières, unies par une même ambition : faire de leur activité un levier concret de transformation sociale, environnementale ou territoriale.

Créé pour récompenser les porteurs de projets exemplaires accompagnés par le réseau Initiative France, ce prix, financé par la Banque Populaire, Groupama, Mutlog, le CIC, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne, remet une dotation de 4.000 euros à chacun des vainqueurs. Mais bien plus qu’un chèque, c’est une reconnaissance d’un engagement profond, à contre-courant du greenwashing et de la philanthropie cosmétique. Car ici, la RSE n’est pas un slogan — c’est une colonne vertébrale.

La Maison de la Noisette : terroir, pédagogie et transformation artisanale

Dans le Lot-et-Garonne, une petite structure met la noisette locale au cœur de sa stratégie RSE. La Maison de la Noisette ne se contente pas de produire des crèmes, huiles ou biscuits. Elle crée un lien direct avec le territoire : circuits courts, artisanat maîtrisé, sensibilisation des visiteurs à l’agriculture locale. Les visites pédagogiques, les ateliers pour enfants et les animations estivales font de l’exploitation un véritable tiers-lieu nourricier.

Le jury a salué une entreprise qui « valorise le territoire agricole tout en transmettant un savoir-faire ». Cette pédagogie active, alliée à une économie locale revitalisée, incarne une RSE enracinée, concrète et intergénérationnelle.

40Watts : prolonger la vie, celle des batteries et des vélos

C’est à Changé, dans la Sarthe, que 40Watts mène sa bataille contre l’obsolescence programmée. L’entreprise, fondée par Quentin Thébault, reconditionne des batteries lithium-ion pour vélos électriques et autres appareils. Objectif ? Éviter que des milliers de cellules partent à la benne, alors qu’un reconditionnement permet de prolonger leur usage de plusieurs années.

La démarche est technique, mais aussi politique : réindustrialiser localement, réduire la dépendance aux importations et affirmer une économie circulaire maîtrisée. Le prix Initiative Remarquable récompense ici l’intelligence pratique, celle qui transforme un déchet en ressource, un produit usé en solution durable.

SEM Habitat Durable : rendre la propriété utile à l’intérêt général

À Lyon, la start-up SEM Habitat Durable réinvente le rôle des propriétaires immobiliers. Grâce à sa plateforme Habit.immo, elle connecte des propriétaires solidaires avec des associations œuvrant pour l’inclusion. Le résultat ? Des jeunes en sortie de l’Aide Sociale à l’Enfance, des femmes isolées, ou encore des familles précaires accèdent à un logement digne et pérenne.

La solidarité locative devient un modèle économique, sans angélisme. La plateforme sécurise les loyers et simplifie les démarches, rendant le geste social compatible avec les attentes des investisseurs privés. Le prix vient ainsi consacrer une entreprise qui met le numérique au service de la justice sociale, sans céder à l’ubérisation.

AlloMamy : briser l’isolement par la voix

Roubaix, janvier 2022. Thomas Gadenne crée AlloMamy, une structure agréée Service à la Personne qui propose des appels téléphoniques quotidiens de 10 minutes aux personnes âgées. Le but ? Lutter contre la solitude, cet « empoisonneur silencieux » des plus de 75 ans. Facturée 198 euros par mois (99 après crédit d’impôt), la prestation est aussi partiellement remboursée par certaines mutuelles, comme la GSMC.

« On ne remplace pas les familles. On les aide à rester présentes », déclarait Thomas Gadenne dans Roubaix XXL. L’innovation n’est pas technologique, elle est relationnelle. Et c’est peut-être là qu’elle est la plus radicale.

TERRATIS : agriculture régénérative… mais opaque

L’entreprise TERRATIS, sélectionnée comme lauréate, se dit engagée dans l’agriculture régénérative. Problème : son site officiel est inaccessible. Dommage, car l’ambition affichée — refonder la relation entre l’agriculteur et le sol — mériterait mieux que le mystère. À l’heure où la transparence devient un pilier du développement durable, cacher sa vitrine numérique est un non-sens.

Bioseptic Environnement : assainir, oui, mais pour qui ?

Même constat pour Bioseptic Environnement, censée proposer des solutions d’assainissement autonome. Là encore, ni site fonctionnel, ni présence institutionnelle. Les seuls résultats obtenus concernent des produits vendus en ligne pour fosses septiques, sans aucune trace d’une entité clairement identifiée. Une entreprise « remarquable » qui reste introuvable ? Cela interroge. À défaut de preuves tangibles, on se contentera de les croire sur parole. Mais en matière de RSE, le flou n’est jamais un atout.

Le prix Initiative Remarquable 2025 nous rappelle que l’impact réel ne s’affiche pas toujours en capital-risque ou en levée de fonds. De La Maison de la Noisette à AlloMamy, c’est une économie à taille humaine, inventive et enracinée qui se dessine. À condition, bien sûr, que la visibilité et la traçabilité accompagnent les ambitions — car dans la RSE, le discours ne suffit plus.