L’armée italienne adopte un bio-carburant pour réduire 90 % des émissions

Le 2 décembre 2025, l’armée italienne a officiellement annoncé le lancement d’expérimentations visant à substituer le diesel traditionnel par un bio-carburant dans ses moteurs. Dans un contexte international de lutte contre le changement climatique et de pression croissante sur les émissions du secteur militaire, cette démarche illustre la volonté de l’armée de réduire son empreinte carbone tout en assurant ses capacités opérationnelles.

Pourquoi l’armée italienne se tourne vers un bio-carburant

L’armée italienne justifie ce virage par des ambitions tant écologiques qu’opérationnelles. D’abord, il s’agit de diminuer l’impact environnemental de ses activités. En effet, les premières analyses menées au CEPOLISPE (Centre Polifonctionnel de Sperimentazione) montrent que le nouveau bio-carburant pourrait réduire jusqu’à 90 % les émissions de gaz à effet de serre comparé au diesel traditionnel, relaye Fleet Magazine.

Ensuite, l’adoption de ce carburant répond à une stratégie plus large d’adaptation énergétique. L’Italie, comme d’autres pays européens, cherche à diversifier ses sources d’énergie renouvelable, y compris dans le domaine militaire. En optant pour des carburants d’origine renouvelable, l’armée s’aligne sur les politiques nationales et européennes visant la neutralité carbone, tout en préservant l’efficacité et la fiabilité de ses moyens terrestres.

De surcroît, ce choix peut avoir des retombées symboliques et stratégiques : il montre qu’un acteur traditionnellement associé au diesel peut devenir un vecteur de transition énergétique. Cela envoie un signal fort au plan national comme européen, renforçant la crédibilité des bio-carburants dans des contextes jusque-là peu ciblés par la “conversion verte”.

Comment l’armée procède : quel type de bio-carburant et quels résultats ?

L’énergie testée s’appelle HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Comme l’explique la presse spécialisée, l’HVO est produit à partir d’huiles végétales ou de graisses animales, transformées par un processus d’hydrotraitement. Les essais ont lieu au CEPOLISPE. Les tests comparatifs entre le diesel traditionnel et l’HVO montrent “une réduction d’environ 90 % des émissions de gaz à effet de serre”.

En outre, ce carburant présente un “nombre de cétane élevé”, un indicateur de qualité d’allumage dans les moteurs diesel. Cela garantit une meilleure combustion, un fonctionnement moteur plus régulier, et, d’après les responsables de l’armée, des consommations plus faibles qu’avec le gasoil standard. Ainsi, l’armée italienne considère l’HVO comme une “solution concrète et immédiatement disponible” pour réduire les émissions tout en maintenant les performances nécessaires à ses véhicules.

Limites, enjeux et perspectives pour l’armée, l’énergie et l’environnement

Malgré ces résultats prometteurs, plusieurs enjeux restent à considérer. Le passage au bio-carburant dans un contexte militaire soulève des questions de logistique : la disponibilité d’HVO en quantité suffisante, la continuité de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que le coût par rapport au diesel. L’armée devra s’assurer que ces nouveaux carburants peuvent être produits, stockés et distribués dans un cadre global, sans compromettre la réactivité opérationnelle.

D’un point de vue énergétique et environnemental, l’adoption de l’HVO par l’armée italienne pourrait aussi représenter un signal fort pour l’ensemble du secteur défense en Europe. Si le modèle peut être reproduit, cela pourrait ouvrir la voie à une réduction significative des émissions liées aux forces armées nationales. Toutefois, cela dépendra de la volonté politique, des conditions de production durable et d’un cadre réglementaire favorable aux biocarburants, notamment en termes d’impact des matières premières (ex : huiles végétales, graisses) sur l’agriculture, la biodiversité, ou l’utilisation des ressources.

Enfin, ce virage s’inscrit dans une dynamique plus large portée par le gouvernement italien : en 2025, l’Italie affirme soutenir les biocarburants pour le transport, et ce même dans un contexte de débat européen sur l’avenir des moteurs thermiques.