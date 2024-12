Lancement des Prix de l’Inspiration en ESS 2025 : valoriser l’engagement social et environnemental

Du 17 décembre 2024 au 6 février 2025, la Fondation Crédit Coopératif ouvre les candidatures pour les Prix de l’Inspiration en ESS 2025. Ce concours national récompense des projets portés par des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) œuvrant pour l’intérêt général, avec des soutiens financiers allant jusqu’à 10.000 euros.

Un concours pour valoriser des initiatives locales et responsables

Depuis leur création en 1983, les Prix de l’Inspiration en ESS soutiennent des projets porteurs de solutions concrètes face aux enjeux sociaux et environnementaux. Ouverts à toutes les structures de l’ESS au sens de la loi du 31 juillet 2014, ces prix encouragent des initiatives variées : inclusion sociale, promotion de l’écologie, développement de l’éducation ou encore citoyenneté. En 2025, la Fondation Crédit Coopératif entend à nouveau valoriser les actions qui contribuent à un impact positif sur les territoires.

Le processus de sélection s’appuie sur un dispositif progressif. Les projets sont d’abord examinés au niveau local par les sociétaires du Crédit Coopératif, avant de concourir à l’échelle régionale. Enfin, les meilleures initiatives sont présentées au conseil d’administration de la Fondation pour l’attribution du prestigieux Prix national. Les lauréats locaux seront dévoilés dès le printemps 2025, offrant aux projets une visibilité précieuse au sein de leur communauté.

Un soutien financier et des perspectives pour l’économie sociale et solidaire

Les Prix de l’Inspiration en ESS offrent des dotations financières essentielles au développement des initiatives primées. Chaque projet peut espérer remporter entre 3.500 et 10.000 euros selon son niveau de récompense, un appui concret pour accélérer sa mise en œuvre ou son extension. Ce soutien s’inscrit dans l’engagement de la Fondation Crédit Coopératif à renforcer l’impact de l’économie sociale et solidaire, perçue comme une réponse viable aux défis contemporains.

Fort d’une expérience de 40 ans, la Fondation Crédit Coopératif a déjà accompagné plus de 2.500 projets en France. En renouvelant cet appel à projets, elle confirme son rôle de catalyseur pour une société plus équitable et durable, en phase avec les aspirations environnementales et sociales des citoyens. Les candidats ont jusqu’au 6 février 2025 pour soumettre leurs projets.

Une réaction ? Laissez un commentaire

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.