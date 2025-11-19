L’Amazonie suffoque : des lacs bouillants à 41 °C, les dauphins meurent par centaines

Les lacs de l’Amazonie atteignent des températures records, menaçant la biodiversité locale et les communautés humaines.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
L’Amazonie suffoque : des lacs bouillants à 41 °C, les dauphins meurent par centaines
L’Amazonie suffoque : des lacs bouillants à 41 °C, les dauphins meurent par centaines | RSE Magazine

Une étude récente parue dans la revue Science attire l’attention sur les ravages du changement climatique dans les écosystèmes aquatiques de l’Amazonie. Réalisée par des chercheurs du Mamirauá Institute for Sustainable Development au Brésil, cette recherche montre comment une canicule historique a transformé les lacs de la région en pièges de chaleur, menaçant sérieusement la biodiversité locale.

Les bouleversements climatiques et leurs conséquences dramatiques

Les résultats de l’étude, qui remonte à 2023, démontrent que des conditions climatiques extrêmes ont provoqué des sécheresses jamais vues et un nivellement de l’eau extrêmement bas, conséquences du réchauffement climatique. Entre 1990 et 2023, la température moyenne a augmenté de 0,6 °C par décennie, ce qui a favorisé des vagues de chaleur à l’échelle mondiale culminant en 2023. Cette année-là, le lac Tefé a atteint un record impressionnant de 41 °C, dépassant même la température conseillée pour un bain à remous selon les CDC.

Les chercheurs ont noté que cinq lacs réalisés avaient dépassé la barre des 37 °C en journée, avec une accumulation de chaleur exceptionnelle due à l’absence de vent et à une forte turbidité, accentuant la perte de biodiversité. Dans certains cas, la température a pu fluctuer de 13 °C en une seule journée, ce qui est vraiment inédit.

Des conséquences désastreuses pour la vie aquatique

La faune aquatique est fortement touchée par cette situation. Plus de 200 dauphins – dont des spécimens comme le Inia geoffrensis (dauphin rose de l’Amazone) et le Sotalia fluviatilis (tucuxi) – ont été retrouvés morts dans le lac Tefé entre septembre et octobre 2023. Ces animaux n’ont pas pu fuir la « trappe de chaleur ». Par ailleurs, plus de 3 000 poissons ont succombé dans un étang piscicole surveillé.

Ces pertes massives affectent non seulement les populations de poissons, mais aussi les oiseaux piscivores, reptiles, mammifères et, surtout, les communautés humaines qui dépendent de ces ressources pour vivre. Selon Ayan Fleischmann, « Quand les écosystèmes aquatiques se retrouvent perturbés, ce sont les sociétés amazoniennes entières qui en paient le prix. » cite The Guardian.

Un réchauffement qui accélère et des lacs qui rétrécissent

Le réchauffement ambiant a également fait diminuer considérablement la surface des lacs. Durant la sécheresse de 2024, le lac Tefé a vu sa surface diminuer de 75 % tandis que le lac Badajós s’est réduit de 90 %. La température moyenne des eaux de surface suit désormais une hausse plus rapide que celle observée mondialement, se situant entre 0,3° C et 0,8° C par décennie.

Cette situation a isolé des milliers de personnes lors de ces sécheresses répétées, rendant difficile la navigation fluviale indispensable à leurs déplacements quotidiens, semblable aux effets de la montée des mers. De surcroît, l’augmentation des polluants naturels rend l’eau impropre à la consommation.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Et si on vous mentait depuis des années ? Le tri sélectif ne sauve pas la planète
écologie

Et si on vous mentait depuis des années ? Le tri sélectif ne sauve pas la planète

Il remplace son broyeur à végétaux avec un simple objet du quotidien : le résultat est bluffant !
écologie

Il remplace son broyeur à végétaux avec un simple objet du quotidien : le résultat est bluffant !

Canicule et eaux amazoniens réchauffées : un risque pour nos écosystèmes
écologie

Canicule en Amazonie : hécatombe de dauphins, 200 morts — ce que l’on sait

Flag 7361527 1280 (1)
écologieGestion des risquesGouvernanceRSE

Catastrophe au Brésil : BHP reconnu coupable d’un désastre écologique majeur

Ces pneus que tout le monde utilise libèrent une pollution toxique passée sous silence
écologie

Ces pneus que tout le monde utilise libèrent une pollution toxique passée sous silence

Panique sur les plages : ces mystérieuses billes envahissent le littoral et personne n’était prêt
écologie

Panique sur les plages : ces mystérieuses billes envahissent le littoral et personne n’était prêt

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés