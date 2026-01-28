Laforêt, seul réseau immobilier doublement labellisé Enseigne Responsable

Pour la deuxième année consécutive, le réseau immobilier Laforêt est distingué par le label Enseigne Responsable, une reconnaissance rare dans le secteur, qui s’inscrit dans une vraie démarche RSE, mesurée et incarnée jusque dans les territoires, à l’approche d’une période de Noël propice aux engagements concrets et durables.

Éthique commerciale, conditions de travail, relation client et impact environnemental : Laforêt revendique 53 engagements différents

Chez Laforêt, la labellisation Enseigne Responsable s’inscrit dans une stratégie de fond. En effet, le label repose sur un référentiel aligné sur la norme ISO 26000 et les Objectifs de développement durable. Cette reconnaissance ne se limite pas à une déclaration d’intention mais résulte d’un audit indépendant reconnu au niveau national, garantissant la crédibilité de la démarche. Ce label s’appuie sur 53 engagements précis, couvrant notamment l’éthique commerciale, les conditions de travail, la relation client et l’impact environnemental. Dès lors, Laforêt structure sa responsabilité autour de trois piliers clairement identifiés : confiance et expertise, marque employeur et ancrage territorial, une architecture pensée pour répondre aux attentes sociétales contemporaines.

Dans le secteur immobilier, la confiance demeure un enjeu central. À cet égard, Laforêt fait le choix d’intégrer la responsabilité directement dans la relation client. En effet, le réseau applique un Code de Conduite Client commun à l’ensemble de ses agences, garantissant transparence, accompagnement et loyauté commerciale. Cette orientation répond à une évolution profonde des attentes. Selon l’Observatoire de la perception de l’engagement des marques publié en 2024 par BVA Xsight, la Fondation Jean-Jaurès et l’ORSE, 75% des Français estiment que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la société. Dans ce contexte, Laforêt renforce ses outils numériques afin de sécuriser et fluidifier le suivi client, tout en préservant une relation humaine de proximité, essentielle dans les projets immobiliers.

Les formations en interne, un pilier da politique RH chez Laforêt

Au-delà des clients, la responsabilité de Laforêt s’exprime également auprès de ses collaborateurs. Le réseau s’appuie notamment sur le Campus Laforêt, son centre de formation interne, qui propose 180 modules de formation initiale et continue. Cette offre vise à accompagner les parcours professionnels tout en consolidant l’expertise métier. Cette politique répond, là encore, à une attente forte du marché de l’emploi. En effet, 64% des candidats déclarent tenir compte de la RSE avant de rejoindre une entreprise. Dès lors, Laforêt renforce son attractivité en positionnant la responsabilité comme un levier de fidélisation et de performance collective, dans un secteur en pleine transformation.

Collecte de vêtements professionnels, plantation d’arbres… : les franchisés Laforêt ne manquent pas d’idées d’initiatives !

Créée en 2022, la Fondation Laforêt constitue l’un des piliers de l’engagement territorial du réseau. Son objectif : soutenir des projets liés au logement, à l’environnement et au mieux-vivre local, en lien direct avec les besoins des territoires. Ainsi, en 2025, plusieurs agences normandes ont mené une collecte de vêtements professionnels en partenariat avec La Cravate Solidaire, permettant de réunir 415 kilogrammes de vêtements. Une opération solidaire qui illustre la capacité du réseau à mobiliser collaborateurs et clients autour de projets utiles, particulièrement en période de fêtes.

L’engagement environnemental de Laforêt passe également par des actions de long terme. En juillet 2025, la Fondation Laforêt a ainsi piloté une opération de reboisement dans la Nièvre, avec la plantation de 32.000 arbres. Cette initiative vise à préserver une grande réserve forestière, tout en contribuant à la biodiversité et à la captation du carbone.

La reconduction du label Enseigne Responsable confirme la mobilisation de l’ensemble du réseau Laforêt. Cette reconnaissance vient valider une dynamique collective, fondée sur des pratiques responsables déployées sur tout le territoire français. « Être labellisé Enseigne Responsable pour la deuxième année consécutive vient confirmer la cohérence de notre engagement », déclare Yann Jéhanno, président de Laforêt, en rappelant que cette responsabilité se traduit avant tout dans la manière de travailler au service des clients, des collaborateurs et des territoires.