La Terre cache deux pôles Nord différents, et leur décalage inquiète de plus en plus les scientifiques

Depuis des siècles, la Terre fascine par ses mystères, et l’inversion des pôles magnétiques en est un exemple récent. Cette idée alimente pas mal de spéculations, mais que représente-t-elle vraiment pour nous, habitants de la planète bleue, en termes d’inversion des pôles ?

Les pôles, c’est quoi au juste ?

Beaucoup imaginent le pôle Nord comme un point fixe au sommet du globe. En réalité, c’est plus compliqué. La Terre a deux pôles Nord distincts : le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique, explique le National Geographic. Le premier, appelé aussi « vrai Nord », est une référence fixe définie par l’extrémité de l’axe de rotation terrestre, située au milieu de l’océan Arctique, sur une piètre banquise. Imaginez une balle de tennis que vous tenez entre le pouce et le majeur ; là où vos doigts touchent la balle, c’est l’analogie du pôle géographique.

À l’inverse, le pôle Nord magnétique bouge sans cesse, poussé par le magnétisme interne de la planète, ce qui pourrait être comparé à une inertie massive en cas d’arrêt soudain. C’est lui qui attire l’aiguille de la boussole et il peut vous faire dévier de plusieurs centaines de kilomètres si vous ne tenez pas compte de cette dérive. Jadis basé au Canada, il a avancé ces dernières décennies à la vitesse surprenante de 55 km par an, en direction de la Sibérie.

Le champ magnétique, indispensable pour notre protection

Le noyau de la Terre, fait de fer et de nickel en fusion, crée un champ magnétique terrestre qui protège la planète des radiations cosmiques et solaires. Les variations de ce champ peuvent inquiéter, mais selon la NASA, « rien ne laisse penser qu’il pourrait disparaître complètement ». En cas d’affaiblissement, la Terre serait cependant moins bien protégée contre les particules énergétiques.

C’est là que la technologie entre en jeu. Les systèmes GPS et autres applications de navigation s’appuient sur le World Magnetic Model (WMM) pour corriger le mouvement du pôle magnétique et fournir la déclinaison magnétique exacte. Ce modèle, mis à jour tous les cinq ans par les autorités américaines et britanniques, permet à nos appareils — des smartphones aux systèmes sophistiqués des avions de ligne et des satellites — de rester fiables.

Qu’est-ce que signifie une inversion des pôles ?

L’inversion géomagnétique n’est pas une nouveauté. Les archives géologiques montrent qu’elle s’est produite plusieurs fois au cours des 20 derniers millions d’années, avec des intervalles d’environ 200 000 à 300 000 ans. Le dernier renversement majeur date de 780 000 ans. Si un nouvel épisode se produit, ne vous attendez pas à un basculement instantané : la transformation se déroule sur plusieurs milliers d’années, ce qui laisse du temps pour s’adapter.

Les animaux qui se repèrent grâce au champ magnétique — oiseaux migrateurs, tortues de mer, saumons — devront réajuster leurs repères. Leur résilience laisse penser qu’ils pourront progressivement s’adapter à ces nouvelles conditions de navigation.