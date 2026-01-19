La Poste distinguée « Top Employer 2026 » pour ses pratiques RH responsables

La Poste, La Banque Postale et La Banque Postale Consumer Finance viennent d’obtenir la certification « Top Employer 2026 ». Cette distinction, délivrée par le Top Employer Institute, met en lumière des politiques RH au croisement du travail, des formations et des engagements sociaux, dans un contexte où la performance RSE devient un marqueur stratégique pour les grandes entreprises de services.

Inscrire durablement la stratégie RH dans une démarche responsable et mesurable

Le 15 janvier 2026, La Poste a obtenu la certification « Top Employer 2026 » pour trois de ses entités majeures. Cette reconnaissance place La Poste au premier plan des employeurs engagés en matière de ressources humaines, à un moment où les enjeux de travail, de formations et de responsabilité sociale redéfinissent durablement les pratiques managériales.

La Poste s’inscrit cette année parmi les 96 entreprises certifiées « Top Employer » en France. Cette distinction, attribuée par le Top Employer Institute, récompense des politiques RH évaluées sur plusieurs critères, notamment l’organisation du travail, la gestion des talents, le développement des compétences et la qualité des formations.

Dans le détail, La Poste, La Banque Postale et La Banque Postale Consumer Finance ont été distinguées pour des pratiques jugées « exemplaires » en matière de ressources humaines, une reconnaissance qui, selon le groupe, valorise les entreprises capables d’inscrire durablement leur stratégie RH dans une démarche responsable et mesurable. La certification s’appuie sur un audit approfondi portant sur l’ensemble du cycle de vie des salariés, depuis l’intégration jusqu’à l’évolution professionnelle.

La Poste mise sur la formation continue de ses salariés

La politique RH de La Poste repose notamment sur un effort massif en faveur des formations. Le groupe indique consacrer plus de 200 millions d’euros par an à la formation de ses collaborateurs. Cet engagement vise à accompagner les transformations des métiers, dans un contexte de mutation accélérée des activités postales et financières.

Par ailleurs, La Poste a développé des parcours de reconversion interne, notamment via l’École de la Data et de l’IA, destinée à préparer les salariés aux nouveaux besoins liés au numérique. Plus de 4.000 postiers ont déjà bénéficié de ces dispositifs de reconversion. Ces programmes illustrent une approche du travail fondée sur l’employabilité durable et l’adaptation continue des compétences.

L’inclusion sociale comme pilier des pratiques RH du groupe La Poste

Au-delà des formations, La Poste met en avant une politique RH structurée autour de la diversité des profils et des parcours. Chaque année, plus de 25.000 jeunes de moins de 30 ans rejoignent le groupe sous différentes formes de contrats, notamment en CDI, CDD, alternance ou stage. Cette politique d’intégration intergénérationnelle s’inscrit dans une vision élargie du travail, attentive à la transmission des compétences.

Dans le même temps, les salariés de plus de 50 ans représentent 49% des effectifs de La Poste, un chiffre mis en avant par le groupe pour souligner la place accordée à l’expérience professionnelle. La dimension égalité et inclusion se retrouve également dans la répartition femmes-hommes, les femmes représentant 53% des collaborateurs. À cela s’ajoutent des dispositifs spécifiques, comme l’accord social signé en 2025 par La Banque Postale en faveur des salariés aidants, comprenant trois jours d’absence autorisée par an et un mécanisme de don de jours de solidarité pouvant aller jusqu’à 25 jours.