La coopérative « C’est Qui Le Patron ?! » (CQLP) prend une nouvelle dimension en transformant son modèle économique en une fondation actionnaire. Ce changement vise à renforcer la protection des producteurs en pérennisant un système de rémunération juste et équitable, tout en inscrivant la démarche dans une vision solidaire et durable.

Un modèle économique basé sur la solidarité et la juste rémunération

Depuis sa création en 2016, la coopérative « C’est Qui Le Patron ?! » a démontré qu’il était possible de concilier rentabilité et équité. Avec un modèle centré sur la rémunération juste des producteurs, la marque a connu un succès fulgurant, devenant la marque nouvelle la plus vendue en France, selon Nielsen. En 2024, Nicolas Chabanne, son fondateur, franchit un nouveau cap en transférant gratuitement toutes ses actions de CQLP à la Fondation des Entreprises pour le Partage. Cette initiative vise à garantir la pérennité du modèle solidaire en sécurisant l’avenir des producteurs et en intégrant les consommateurs dans un projet collectif.

Le transfert des actions à la fondation a pour objectif de protéger les valeurs originelles de la coopérative tout en garantissant son indépendance. CQLP adopte ainsi une structure juridique rare en France : la fondation actionnaire, une organisation qui détient tout ou partie du capital de l’entreprise, tout en poursuivant une mission philanthropique. Les bénéfices générés par la coopérative seront désormais mobilisés pour soutenir des projets à forte valeur sociale, environnementale et économique, au service des producteurs et des consommateurs. Cette transformation permet également de préserver l’intégrité des valeurs fondatrices et d’éviter toute appropriation des bénéfices par des intérêts privés.

Une réponse aux crises agricole et économique actuelles

Le secteur agricole traverse une période de crise profonde, avec la disparition de 100.000 exploitations en dix ans et une pression constante sur les revenus des producteurs. En réponse à cette situation alarmante, Nicolas Chabanne mise sur un modèle où la rémunération des producteurs est au cœur du projet. En parallèle, l’initiative permet de répondre à la demande des consommateurs désireux d’agir concrètement en faveur d’une consommation responsable et solidaire. La fondation assure ainsi la pérennité d’un système où les producteurs bénéficient d’une rémunération équitable, tout en impliquant activement les consommateurs dans le soutien à cette démarche.

Tout en affirmant la solidarité comme pilier central de son modèle, CQLP propose une alternative au système agroalimentaire traditionnel, souvent critiqué pour sa concentration des profits. En remplaçant la recherche de profit par un partage équitable de la valeur, la coopérative ouvre la voie à un modèle plus respectueux des producteurs et des consommateurs. Ce modèle innovant, soutenu par la fondation actionnaire, constitue une réponse concrète aux enjeux actuels de durabilité et de justice sociale dans l’agroalimentaire.

