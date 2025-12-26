La Lune s’éloigne de la Terre… et modifie en silence la durée de nos journées

Au-delà de son joli halo dans la nuit, la Lune joue un rôle étonnant et peu connu sur la Terre. Elle s’éloigne petit à petit, ce qui va modifier la durée de nos journées et la force des marées. Ce processus est perceptible seulement à l’échelle géologique, mais il pose des questions intéressantes sur le futur de notre planète.

L’histoire de cet éloignement commence il y a très longtemps

Le mouvement d’éloignement de la Lune commence il y a environ 4,5 milliards d’années, quand la Terre a été percutée par un corps de la taille de Mars. Cette collision a projeté une grande quantité de matière dans l’espace, qui s’est agglomérée pour former la Lune, beaucoup plus proche de la Terre qu’aujourd’hui. À cette époque, la proximité de la Lune influençait fortement la durée d’une journée terrestre, en accélérant la rotation de la planète.

Les données paléontologiques portant sur des coquilles fossilisées de mollusques Torreites sanchezi montrent que, à la fin du Crétacé (il y a environ 70 millions d’années), une journée terrestre durait à peine 23,5 heures et une année comptait 372 jours. Science et Vie rapporte les résultats, publiés en 2020 dans la revue Paleoceanography and Paleoclimatology qui confirment que les jours étaient plus courts dans le passé.

Comment ça se passe exactement

L’éloignement de la Lune vient surtout des interactions liées aux marées. La gravité lunaire déforme les océans, créant deux grands renflements (ou vagues). Ces masses d’eau, un peu en avance par rapport à l’alignement direct avec la Lune parce que la Terre tourne plus vite, tirent sur elle et lui transmettent de l’énergie qui accélère son mouvement orbital. Résultat : la Lune gagne de l’altitude sur son orbite et, en même temps, la rotation de la Terre ralentit. Ce système Terre‑Lune évolue ainsi de façon assez complexe.

Pour mesurer ce phénomène, la NASA utilise des réflecteurs laissés par les missions Apollo et envoie des lasers depuis la Terre pour obtenir des mesures au millimètre. Ces relevés montrent que la Lune s’éloigne d’environ 3,8 centimètres par an.

Ce que ça change pour la Terre

Pour Stephen DiKerby, astrophysicien à l’Université du Michigan, ce processus rallonge doucement la durée des journées, en raison de l’influence de la Lune. Aujourd’hui, le ralentissement moyen de la rotation terrestre est de 1,7 milliseconde par siècle, ce qui veut dire qu’il faudrait des millions d’années pour ajouter seulement quelques minutes à la durée d’une journée. Sur le très long terme, si la Lune continue de s’éloigner, un verrouillage gravitationnel pourrait se produire, rendant les marées plus statiques et diminuant la fréquence des éclipses lunaires.

Plusieurs événements futurs pourraient toutefois interrompre ce scénario. D’ici environ 1 milliard d’années, l’intensification du réchauffement du Soleil pourrait provoquer l’évaporation des océans, supprimant le moteur principal des marées et donc le processus d’éloignement de la Lune. À une échelle de temps encore plus grande, l’expansion du Soleil en géante rouge engloutira la Terre et la Lune, mettant fin à cette danse cosmique.