La France vise la neutralité carbone en 2050 : après des canicules record, cette feuille de route divise déjà les climatologues et les élus locaux

Le calendrier n’a rien d’un hasard. Alors que la France suffoque, le ministère de la Transition écologique a dévoilé, mercredi 15 juillet, la version définitive de sa troisième stratégie nationale bas carbone (SNBC-3), le document qui doit fixer le cap de la réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050.

Selon Le Monde, la présentation s’est tenue dans la matinée, au ministère, devant des climatologues, des agences publiques et le Medef. Un décret doit suivre dans les prochains jours. Depuis la conférence de Santa Marta fin avril, l’ouest de l’Europe a traversé trois épisodes de chaleur intense en moins de deux mois, autant de rappels du réchauffement en cours.

« Cette actualité nous rappelle le besoin d’accélérer notre adaptation, mais n’occulte pas la nécessité de mener des efforts tout aussi soutenus en matière de décarbonation », a déclaré la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, lors de la conférence. Et d’ajouter : « La première des solutions face au changement climatique reste la baisse des émissions. »

Un scénario à 4°C jugé évitable

Le document assume de préparer le pays à un réchauffement de 4°C d’ici 2100, si les politiques mondiales actuelles se poursuivent. Un tel scénario multiplierait par dix le nombre de jours de chaleur intense et ajouterait deux mois de sécheresse supplémentaires sur le territoire. Pour la ministre, ce n’est toutefois « pas une fatalité ».

La SNBC-3 fixe deux échéances : une baisse de 50 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, et la neutralité carbone en 2050. Depuis 1990, la France a déjà réduit ses émissions de près de 300 millions de tonnes de CO₂e, et affiche aujourd’hui l’une des empreintes par habitant les plus faibles parmi les pays développés, autour de 5 tonnes de CO₂e.

La stratégie va plus loin en s’attaquant à l’empreinte carbone, celle qui comptabilise aussi les émissions liées à la consommation, produites pour moitié à l’étranger. L’objectif est de la réduire de 71 % à 79 % d’ici 2050 par rapport à 2010, pour ramener l’empreinte moyenne d’un Français entre 2,3 et 3,1 tonnes de CO₂e par habitant.

Selon le texte, la France devient ainsi le premier pays à se fixer un objectif chiffré sur ce point précis.

Une trajectoire qui décroche, puis se redresse

Sur le papier, l’ambition est claire : une baisse d’environ 4 % par an des émissions entre 2024 et 2028. Dans les faits, la tendance mesurée en 2025 n’était que de -1,5 %, loin du rythme attendu. Le premier trimestre 2026 a toutefois montré un net redressement, avec une baisse de 4,8 % sur un an, portée par un recul des consommations de chauffage pendant l’hiver.

Ce sursaut doit beaucoup au plan national d’électrification lancé en avril, qui couvre l’industrie, les transports et le numérique et vise à remplacer progressivement les équipements fonctionnant aux combustibles fossiles par des solutions électriques. Le texte rappelle que l’électricité consommée en France est décarbonée à 95 % et produite en abondance sur le territoire.

La stratégie fixe un calendrier précis pour se passer des énergies fossiles : fin de la consommation de charbon en 2030, du pétrole en 2045, du gaz fossile en 2050. Pour y parvenir, le texte mobilise la rénovation des bâtiments, l’électrification des mobilités, la transformation industrielle et le renforcement des puits de carbone.

Un passage du document résume cette ambition : « L’adoption de la SNBC-3 n’est pas seulement une étape stratégique : cette stratégie définit un cadre d’action pour les prochaines années. […] C’est en agissant secteur par secteur, territoire par territoire, que nous atteindrons la neutralité carbone en 2050, tout en consolidant notre souveraineté énergétique et notre compétitivité. »

La stratégie a été élaborée à l’issue d’une concertation associant collectivités territoriales, acteurs économiques, partenaires sociaux, associations, experts et citoyens, et intègre les contributions d’une consultation publique nationale achevée cet été. Elle forme, avec la Programmation pluriannuelle de l’énergie et le Plan national d’adaptation au changement climatique, l’un des trois piliers de la planification écologique française. Un projet de feuille de route avait déjà circulé en décembre, avant cette série de consultations.

Reste une zone d’ombre. En juin, le gouvernement a annoncé le gel de 163 millions d’euros sur le fonds vert, ce programme qui finance la transition écologique dans les collectivités locales. Un gel qui intervient alors que les finances publiques sont qualifiées d’« exsangues », et qui interroge sur la capacité de la France à financer, dans la durée, son ambition en matière d’adaptation au changement climatique.

Fin avril, à Santa Marta, en Colombie, les engagements français avaient pourtant été salués lors de la première conférence internationale consacrée à la sortie des énergies fossiles, réunissant une cinquantaine de pays volontaires.