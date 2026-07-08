Le Niger mise sur le solaire pour son industrie lourde

Cinquante ans après sa fondation, African Industries Group franchit une étape inédite. Le conglomérat indien dirigé par Raj Gupta vient de recevoir 500 hectares en Niger State pour y bâtir ce qui pourrait devenir la plus grande usine sidérurgique alimentée à l’énergie solaire d’Afrique subsaharienne. Le projet, lancé en juin 2024, combine production d’acier à grande échelle et centrale photovoltaïque de 200 MW dédiée, fonctionnant indépendamment du réseau national. Une réponse directe aux pénuries chroniques d’électricité qui paralysent l’industrie nigériane, mais surtout une stratégie de gouvernance responsable où la transition énergétique n’est plus un label RSE, mais le cœur même du modèle économique.

African Industries Group : 50 ans de gouvernance responsable

Du conglomérat traditionnel au leader de l’industrie verte

Fondé au début des années 1970 comme modeste entreprise sidérurgique, African Industries Group compte aujourd’hui 31 usines de fabrication réparties à travers le Nigeria. Cette croissance, loin d’être improvisée, repose sur une vision industrielle de long terme. Raj Gupta, président du groupe, inscrit le projet de Niger State dans cette continuité : « Cette allocation de terres est un jalon historique. L’investissement reflète la confiance à long terme de l’entreprise dans le potentiel industriel du Nigeria et son engagement à intégrer l’énergie renouvelable dans la fabrication lourde », déclare-t-il selon BusinessDay NG. L’énergie solaire ne vient pas s’ajouter aux activités existantes : elle les redéfinit.

31 usines, 10 000 employés : un écosystème à transformer

Le groupe emploie actuellement 10 000 personnes, chiffre confirmé par Shuaibu Audu, ministre du Développement de l’acier. Transformer cet écosystème manufacturier en modèle durable représente un défi de gouvernance majeur. Chaque usine dépend encore largement de générateurs diesel pour pallier les défaillances du réseau national. Le coût énergétique pèse lourdement sur la compétitivité. Le choix du solaire pour la nouvelle aciérie de Niger State n’est donc pas philanthropique : il anticipe une nécessité économique. John Enoh, ministre d’État à l’Industrie, au Commerce et à l’Investissement, résume l’enjeu : « Les investissements à cette échelle seront essentiels pour réduire la dépendance du Nigeria aux produits sidérurgiques importés tout en créant des emplois et en élargissant la fabrication locale ».

L’énergie renouvelable intégrée à la stratégie

Pourquoi les 200 MW solaires ne sont pas un projet RSE annexe

La plupart des initiatives RSE en Afrique subsaharienne consistent en programmes communautaires, rapports de durabilité ou certifications. Ici, la centrale solaire de 200 MW constitue l’infrastructure primaire, non un complément. Elle alimentera l’aciérie en continu, sans connexion au réseau national défaillant. Cette autonomie énergétique transforme la structure de coûts : plus de dépendance aux générateurs diesel, plus de vulnérabilité aux coupures. Le projet devient alors un cas d’école pour les responsables RSE : comment intégrer la transition écologique dans le cœur de métier plutôt qu’en périphérie ? La réponse réside dans l’analyse financière : l’investissement initial dans le solaire se rentabilise par l’élimination des coûts récurrents de carburant.

Réduction des coûts ET transition énergétique : l’équation gagnante

Le Nigeria vise une économie de 1 trillion de dollars d’ici 2030, avec l’acier comme secteur stratégique. Atteindre cet objectif exige une compétitivité manufacturière accrue. Or, les coûts énergétiques actuels étouffent l’industrie. African Industries Group résout cette contradiction en faisant de l’énergie renouvelable un avantage concurrentiel. Les 200 MW solaires garantissent une stabilité de production impossible avec le réseau national. Cette installation pourrait devenir, selon Raj Gupta, « la plus grande en Afrique de l’Ouest et Afrique subsaharienne » supportant une opération sidérurgique. Un leadership qui attire l’attention des investisseurs internationaux cherchant des modèles industriels durables à grande échelle. La transition énergétique industrielle ne relève plus du futur lointain, mais de l’impératif immédiat.