La Floride veut assouplir le droit du travail des mineurs

Un nouveau projet de loi en Floride soulève des questions importantes sur les marges de manœuvre des États fédérés américains dans la définition du cadre juridique applicable au travail des mineurs. À la croisée des considérations économiques, éducatives et sociales, ces évolutions nécessitent une attention particulière pour les directions RSE impliquées dans des activités aux États-Unis.

Cadre réglementaire fédéral et variations pour les Etats

Aux États-Unis, le travail des mineurs est encadré au niveau fédéral par le Fair Labor Standards Act (FLSA) de 1938, qui fixe des limitations strictes en matière d’horaires, de types de tâches et d’âge minimum. Cependant, les États fédérés disposent de la possibilité d’appliquer des règles plus protectrices. En cas de divergence, la règle la plus stricte s’applique.

La plupart des États restreignent encore davantage les conditions de travail des mineurs, notamment en période scolaire. Ces restrictions portent généralement sur :

le nombre d’heures hebdomadaires autorisées,

les horaires de travail (souvent interdits la nuit),

les temps de repos et pauses obligatoires,

les secteurs d’activité autorisés.

La Floride engage une révision structurelle avec le projet SB 918

Le projet de loi SB 918, actuellement en discussion au sein du Sénat de Floride, vise à réviser la section 450.081 du Florida Statutes. Il s’inscrit dans une dynamique de réalignement partiel avec les normes fédérales, en réduisant les contraintes supplémentaires jusqu’ici imposées au niveau de l’État.

Les principales dispositions envisagées incluent :

la suppression de la limite horaire interdisant aux jeunes de 16-17 ans de travailler après 23h ou avant 6h30 les jours de classe ;

interdisant aux jeunes de 16-17 ans de travailler après 23h ou avant 6h30 les jours de classe ; la levée du plafond de 30 heures par semaine en période scolaire ;

en période scolaire ; la suppression de la pause déjeuner obligatoire pour les jeunes de 16-17 ans en cas de journée de travail de plus de 4 heures ;

pour les jeunes de 16-17 ans en cas de journée de travail de plus de 4 heures ; l’extension à certains jeunes de 14-15 ans de la possibilité de travailler de nuit, sous conditions (scolarisation à domicile, exemption, difficultés économiques).

Conséquences pratiques pour les entreprises opérant en Floride

Si le projet SB 918 est adopté, les entreprises implantées en Floride bénéficieront d’un cadre réglementaire plus souple pour l’emploi de mineurs. Toutefois, cette évolution suppose plusieurs ajustements en matière de conformité, d’organisation du temps de travail et de suivi social.

Cette révision intervient dans un contexte plus large de réflexion sur l’équilibre entre emploi précoce et trajectoire éducative aux États-Unis. Les tensions sur le marché du travail, notamment dans certains secteurs à faible niveau de qualification et liées aux politiques de rapatriement des immigrés mises en place par l’administration Trump, encouragent certains États à adapter leur droit du travail.