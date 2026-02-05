En Arabie saoudite, Kumulus Water et CMA CGM misent sur l’innovation pour l’accès à l’eau

En Arabie saoudite, l’accès régulier à l’eau potable reste un défi quotidien pour de nombreux établissements scolaires. À travers un partenariat à forte dimension RSE, Kumulus Water et CMA CGM entendent apporter une réponse concrète à cet enjeu vital. Leur initiative repose sur une technologie de production d’eau innovante, pensée pour conjuguer impact social immédiat et bénéfices environnementaux mesurables.

Kumulus Water au cœur d’un projet RSE éducatif en Arabie saoudite

Le 29 janvier 2026, à Riyad, Kumulus Water a officialisé une action importante en matière d’accès à l’eau, aux côtés du groupe CMA CGM. Présentée à la Saudi Water Authority, cette initiative vise à équiper des écoles en Arabie saoudite de solutions autonomes de production d’eau potable. À travers ce projet, Kumulus Water inscrit son développement international dans une logique de responsabilité sociale, tout en répondant à des enjeux hydriques majeurs dans des zones où les infrastructures restent inégales.

Kumulus Water fonde son intervention sur une technologie de production d’eau à partir de l’air, déployée directement au sein des écoles. Ainsi, grâce à ce dispositif, les établissements concernés ne dépendent plus d’approvisionnements extérieurs irréguliers. En effet, dans certaines régions d’Arabie saoudite, l’eau potable repose encore largement sur des livraisons d’eau embouteillée, coûteuses et peu durables.

Dans ce cadre, Kumulus Water prévoit l’installation de 30 solutions de production d’eau sur une période de deux ans. Par conséquent, plus de 220.000 litres d’eau potable devraient être produits directement sur site. De plus, environ 1.000 enfants bénéficieront d’un accès quotidien à une eau sûre, réduisant ainsi les contraintes liées au transport ou au stockage de l’eau.

Kumulus Water et CMA CGM : une action conjointe à fort impact environnemental

Au-delà de la dimension sociale, Kumulus Water inscrit ce projet dans une stratégie environnementale mesurable. En effet, une production d’eau décentralisée permet de limiter le recours aux bouteilles en plastique à usage unique. Sur l’ensemble du programme, plus de 10 tonnes de déchets plastiques devraient être évitées, tandis que 40 tonnes d’émissions de CO₂ pourraient être supprimées.

CMA CGM, acteur mondial de la logistique engagé dans la transition énergétique, soutient cette démarche au titre de sa politique RSE. Le groupe, présent de longue date en Arabie saoudite, affirme ainsi agir là où ses activités croisent les besoins des communautés locales. Mounir Sleiman, directeur général de CMA CGM en Arabie saoudite, a déclaré que la pénurie d’eau constituait à la fois un enjeu mondial et une priorité nationale, soulignant l’importance d’apporter des solutions durables adaptées au contexte local.

Kumulus Water identifie l’Arabie saoudite comme un marché stratégique

Cette initiative s’inscrit dans une trajectoire plus large pour Kumulus Water. Fondée à Paris, l’entreprise développe depuis plusieurs années des générateurs d’eau atmosphérique déployés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. À ce jour, Kumulus Water a levé plus de 3 millions d’euros afin d’accélérer son expansion internationale, notamment vers l’Arabie saoudite, identifiée comme un marché stratégique face au stress hydrique.

Le programme RSE de Kumulus Water cible prioritairement les écoles et les communautés vulnérables. Sur son site institutionnel, l’entreprise rappelle que près d’un tiers des écoles dans le monde ne disposent pas d’un accès fiable à l’eau potable. Dans cette optique, la collaboration avec la Sekaya Charitable Foundation a permis d’identifier des établissements scolaires saoudiens où l’impact social serait le plus significatif.