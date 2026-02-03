JO de Milan 2026 : Universal Music empêtrée dans une polémique sur les droits d’auteur

La controverse survenue aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina autour de l’interdiction d’une musique issue de la franchise Minions ne constitue ni un scandale juridique ni une crise majeure pour l’industrie musicale. Elle révèle toutefois un enjeu de responsabilité sociétale rarement traité : la manière dont les grands détenteurs de droits gèrent les externalités sociales de la propriété intellectuelle dans des événements mondiaux à forte portée symbolique.

Ce qui s’est passé : un conflit de droits

Les faits sont clairs. Un patineur artistique espagnol qualifié pour les Jeux Olympiques avait construit son programme court autour d’une musique inspirée de l’univers Minions, détaille Reuters. Cette musique avait été utilisée toute la saison internationale, validée par les dispositifs administratifs de la fédération internationale de patinage, et présentée lors de compétitions officielles.

À quelques jours seulement de l’épreuve olympique, l’autorisation finale d’utilisation de la musique dans le cadre spécifique des Jeux Olympiques n’a pas été accordée par les ayants droit. L’athlète a dû renoncer à sa routine et envisager une modification de dernière minute.

Il ne s’agit pas d’un contentieux judiciaire. L’épisode relève d’un refus d’autorisation, juridiquement fondé, dans un contexte particulier : les Jeux Olympiques impliquent une exploitation audiovisuelle mondiale, permanente et contractualisée, distincte des compétitions sportives classiques.

Pourquoi cet épisode intéresse la RSE ?

Du point de vue de la responsabilité sociétale, le sujet n’est pas la légalité de la décision, mais la manière dont elle est prise, communiquée et anticipée.

La RSE ne remet pas en cause le droit de propriété intellectuelle. Elle interroge la capacité des entreprises à intégrer les impacts humains, culturels et symboliques de leurs décisions, même lorsqu’elles sont juridiquement irréprochables.

Dans ce cas précis, la décision a eu un impact direct sur : un athlète individuel, une fédération sportive, l’équité sportive d’une compétition internationale, et la perception publique de la gestion des droits culturels. Ces impacts étaient prévisibles, même s’ils n’étaient pas intentionnels.

Un enjeu de temporalité et de prévisibilité

Le principal point de fragilité RSE réside dans la temporalité de la décision. Une autorisation refusée plusieurs mois avant l’événement aurait produit un impact limité. Une décision prise à quelques jours des Jeux Olympiques crée un effet de rupture brutal.

En matière de responsabilité sociétale, la prévisibilité est un principe clé. Les parties prenantes doivent pouvoir anticiper les contraintes majeures qui affectent leurs activités. Lorsque ce n’est pas le cas, la décision, même légitime, peut être perçue comme déséquilibrée. Pour Universal Music, le risque n’est pas juridique, mais relationnel et réputationnel : donner l’image d’un système de droits rigide, peu lisible et insuffisamment coordonné avec les réalités opérationnelles des événements culturels et sportifs.

Une asymétrie de pouvoir insuffisamment compensée

L’affaire met également en lumière une asymétrie structurelle. D’un côté, un groupe multinational détenteur de catalogues mondiaux. De l’autre, un sportif individuel engagé dans un événement unique, non reproductible.

Cette controverse n’aura évidemment pas d’impact financier mesurable pour Universal Music. Elle ne remet pas en cause son modèle économique ni sa position dominante dans l’industrie musicale. En revanche, elle contribue à un risque réputationnel diffus, caractéristique des grandes entreprises culturelles : être perçues comme déconnectées des usages sociaux de la culture, notamment dans des contextes non commerciaux à forte valeur collective.

Dans une stratégie RSE, ce type d’épisode agit comme un signal faible. Pris isolément, il est mineur. Répété, il peut fragiliser la crédibilité des discours sur l’accès à la culture, le soutien à la création et la contribution positive de la musique à la société.

Au-delà d’Universal Music, cette affaire illustre un enjeu plus global : l’adéquation entre les régimes de droits d’auteur et les grands événements mondiaux. Jeux Olympiques, compétitions internationales, événements culturels hybrides mettent sous tension des systèmes juridiques conçus pour des usages plus classiques.