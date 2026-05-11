Mal-être au travail : un risque humain, social et économique que les entreprises ne peuvent plus sous-estimer

Longtemps traité comme un sujet périphérique, le mal-être au travail s’impose désormais comme un enjeu central pour les entreprises. Parce qu’il touche à la santé des salariés, à la qualité du travail et à la continuité de l’activité, il relève pleinement de la responsabilité de l’employeur.

La question n’est plus marginale. L’Organisation mondiale de la santé estime que la dépression et l’anxiété entraînent chaque année 12 milliards de journées de travail perdues dans le monde, pour une perte d’environ 1 000 milliards de dollars de productivité. Ces chiffres donnent la mesure du sujet : le mal-être au travail n’est ni un simple inconfort, ni une difficulté isolée. Il a des conséquences humaines majeures, mais aussi des effets directs sur le fonctionnement des organisations.

En entreprise, ces effets ne se résument pas aux seuls arrêts de travail. Lorsqu’un collectif se fragilise, l’impact se diffuse rapidement : désorganisation, surcharge pour les équipes présentes, tensions relationnelles, perte de qualité, difficultés de coopération. L’Anact rappelle qu’un absentéisme élevé peut provoquer des retards, des dysfonctionnements, des défauts de qualité et la nécessité d’organiser des remplacements en urgence. Autrement dit, le coût du mal-être est à la fois visible et invisible. Il pèse sur la santé des salariés, mais aussi sur la qualité d’exécution et sur la robustesse de l’organisation.

Un enjeu de responsabilité, pas seulement de gestion

C’est précisément pour cette raison que le sujet ne peut plus être traité à la marge. En France, l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité. Selon l’Assurance Maladie, il lui revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Le mal-être au travail n’est donc pas seulement un sujet de climat interne ou de sensibilité managériale. Il s’inscrit dans un cadre de responsabilité clair.

Cette responsabilité est d’autant plus importante que les risques psychosociaux ne résultent pas d’une seule cause. Ils sont souvent au croisement de la charge de travail, des contraintes d’organisation, du manque de marges de manœuvre, des tensions relationnelles ou encore de transformations mal accompagnées. Traiter le sujet sérieusement suppose donc de regarder le travail réel, et pas seulement ses symptômes.

Un signal de maturité pour les entreprises

Dans une perspective RSE, la manière dont une entreprise appréhende le mal-être devient un indicateur de maturité. Une organisation responsable ne se contente pas d’afficher une attention au bien-être. Elle cherche à comprendre ce qui fragilise, à prévenir les situations de dégradation et à agir sur les conditions de travail elles-mêmes. L’OMS souligne d’ailleurs qu’il existe des mesures efficaces pour prévenir les risques pour la santé mentale au travail et promouvoir des environnements professionnels plus protecteurs.

C’est là que le sujet change de nature. Il ne relève plus seulement de la réaction face aux situations critiques. Il devient un enjeu de prévention durable, de qualité du management et de cohérence entre les engagements sociaux de l’entreprise et ses pratiques effectives.

Sous-estimer le mal-être, c’est déjà en payer le prix

Beaucoup d’entreprises continuent encore à considérer le mal-être comme une question diffuse, difficile à objectiver, parfois renvoyée à des cas individuels. C’est une lecture de moins en moins tenable. Car pendant que le sujet reste sous-estimé, ses effets, eux, sont bien réels : usure, absentéisme, dégradation de la qualité du travail, fragilisation des collectifs.

Le mal-être au travail n’est donc plus un sujet annexe. Il est devenu un risque humain, social et économique que les entreprises ne peuvent plus se permettre d’ignorer.

La vraie question n’est plus de savoir si ce risque existe, mais si les entreprises sont prêtes à le traiter avec le niveau de responsabilité qu’il exige.