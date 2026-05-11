Pourquoi ces dunes martiennes sont parfaitement alignées au fond d’une vallée : les géologues n’ont toujours pas d’explication définitive

Une nouvelle observation fascinante, captée par la caméra HiRIZE de l’orbiteur martien, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), met en avant d’étranges formations de dunes alignées sur Mars, rapporte Futura Sciences. Ces dunes suivent un axe Nord-Sud et leur alignement singulier ressort particulièrement bien grâce à une imagerie avancée qui fait ressortir le paysage sous l’équateur martien.

Comment on a découvert ces dunes

Depuis que le Mars Reconnaissance Orbiter s’est placé en orbite polaire basse dès 2006, il a joué un rôle majeur dans la cartographie de la surface martienne. Cet engin en orbite offre une vision saisissante de la planète rouge et vient d’enregistrer une belle performance : le 7 octobre 2025, la caméra HiRIZE a capturé sa cent millième image, preuve du suivi continu des dunes martiennes.

La caméra HiRIZE est un vrai bijou technique : son télescope a un diamètre de 0,5 m et une longueur focale de 12 m, ce qui en fait à ce jour la plus grosse caméra embarquée sur une sonde spatiale. Elle permet de distinguer des détails jusqu’à 150 cm, offrant une lecture fine de l’activité éolienne discrète qui façonne lentement les paysages martiens. Cette activité, plus subtile que les tempêtes de sable violentes, montre pourtant une force qui sculpte les dunes peu à peu.

Où se trouvent ces dunes

Ces formations spectaculaires ont été observées au fond d’une vallée, à mi-chemin entre deux repères géologiques majeurs de Mars : le grand canyon de Valles Marineris et le bassin d’impact de Hellas Planitia. La répétition de ce phénomène dans les vallées et les cratères alentour, visible sur un cliché grand champ, intrigue beaucoup les scientifiques.

Cette découverte ajoute une nouvelle couche à notre compréhension des processus géomorphologiques martiens. Le vent apparaît non seulement comme le moteur des puissantes tempêtes, mais aussi comme un sculpteur patient qui transforme progressivement le relief martien, de façon presque imperceptible au fil du temps. Mars, quant à elle, aurait connu des vagues plus puissantes dans le passé, offrant des indices sur son climat ancien.