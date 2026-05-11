Mr Turbino remporte le concours Lépine : découvrez cet aspirateur sous-marin révolutionnaire

Mr Turbino, l’aspirateur sous-marin sans moteur conçu par Alan Mario D’Alfonso Peral, vient de remporter le prestigieux concours Lépine 2026. Cette innovation révolutionnaire utilise un vortex à basse pression pour collecter déchets et microplastiques sans perturber les écosystèmes marins, ouvrant de nouvelles perspectives pour les entreprises engagées dans la dépollution aquatique.

Mr Turbino, l’innovation française qui révolutionne la dépollution marine

Le 10 mai 2026, l’aspirateur Mr Turbino s’est vu décerner la plus prestigieuse distinction du concours Lépine, consacrant l’excellence française en matière d’innovation environnementale. Cet aspirateur sous-marin d’un genre nouveau, imaginé par Alan Mario D’Alfonso Peral, cristallise les enjeux contemporains de responsabilité sociétale face à la pollution plastique qui gangrène nos océans.

Cette reconnaissance survient à un moment charnière où les entreprises se trouvent pressées d’intégrer des solutions durables au cœur de leurs stratégies opérationnelles. L’innovation de D’Alfonso Peral répond avec justesse aux défis environnementaux auxquels sont confrontés gestionnaires portuaires, collectivités territoriales et acteurs du secteur maritime, tous en quête d’outils efficaces pour préserver les écosystèmes aquatiques.

Une technologie brevetée respectueuse des écosystèmes marins

Selon les explications sur sa page LinkedIn d’Alan D’Alfonso Peral, son inventeur, cet aspirateur s’appuie sur « une technologie brevetée de collecte sous-marine basée sur un vortex à basse pression ». Cette approche singulière se caractérise par un fonctionnement dépourvu de moteur conventionnel, évitant ainsi toute nuisance à la vie marine environnante. Cette invention écologique permet d’aspirer déchets plastiques et microdéchets « sans aspiration continue, dans le respect des écosystèmes ». Cette particularité technique constitue un atout concurrentiel de taille pour les entreprises soucieuses de minimiser leur empreinte environnementale lors d’opérations de dépollution aquatique.

Le dispositif peut évoluer « à proximité de zones sensibles comme les herbiers ou les formations rocheuses », offrant aux gestionnaires d’espaces naturels un instrument parfaitement calibré aux contraintes écologiques contemporaines.

Du Recyclamer à Mr Turbino : l’évolution d’un écosystème d’innovation

L’odyssée entrepreneuriale d’Alan D’Alfonso Peral prend racine en 2016 avec le projet Recyclamer, devenu depuis Recyclamer Innovation. Cet Argentin établi en Limousin avait initialement conçu un robot solaire autonome capable de collecter déchets liquides et solides flottant à la surface des eaux.

© Alan D Alfonso Peral

Le Recyclamer s’impose comme une prouesse technologique dotée de panneaux solaires flexibles offrant soixante heures d’autonomie. Ce dispositif rectangulaire intègre une turbine d’aspiration positionnée en surface, des capteurs mesurant la concentration d’oxygène et collectant des données précieuses sur les déchets présents dans l’environnement aquatique.

Deux brevets ont été déposés pour sanctuariser cette innovation : le système de direction permettant au dispositif d’effectuer des marches arrière et le filtre végétal, innovation d’une valeur particulière à l’échelle mondiale selon son concepteur. Le Recyclamer peut collecter jusqu’à deux cents litres de déchets flottants et transmet un signal d’alerte lorsqu’il atteint sa capacité maximale de stockage.

Mr Turbino : déjà 17 commandes au compteur

La jeune pousse s’était fixé l’objectif ambitieux de collecter 100 tonnes de déchets en 2020, accompagnées d’une demi-tonne d’hydrocarbures et de carburants. Cette approche quantifiée répond aux exigences des entreprises qui doivent justifier l’efficacité de leurs investissements environnementaux auprès de leurs parties prenantes.

Le succès commercial s’est matérialisé par dix-sept commandes émanant de ports français et étrangers, attestant de la pertinence économique de cette innovation technologique. Cette performance commerciale démontre éloquemment comment une innovation environnementale peut engendrer un modèle économique pérenne.

La consécration de Mr Turbino par le concours Lépine s’inscrit dans une démarche plus vaste de valorisation du génie inventif français. Cette distinction confirme la capacité des entrepreneurs hexagonaux à développer des solutions technologiques répondant aux enjeux environnementaux de notre époque. Pour les dirigeants d’entreprises, cette innovation représente une opportunité d’intégrer des technologies de pointe dans leurs stratégies RSE. Gestionnaires portuaires, entreprises de transport maritime et collectivités territoriales disposent désormais d’un outil permettant de concilier performance opérationnelle et préservation environnementale. Cette approche s’inscrit dans la lignée des innovations technologiques environnementales qui transforment progressivement les pratiques industrielles.