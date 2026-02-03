ING obtient la certification Top Employer 2026 et étend son congé parental

ING France vient d’obtenir, pour la deuxième année consécutive, la certification Top Employer 2026. Dans le même temps, la banque annonce l’instauration d’un congé parental additionnel de huit semaines pour le deuxième parent, intégralement rémunéré, une mesure qui s’inscrit dans un contexte français marqué par l’évolution du congé de naissance et par des attentes accrues en matière de responsabilité sociale des entreprises.

ING distinguée Top Employer et engagée sur le terrain social

ING vient d’officialiser deux annonces majeures pour sa politique de ressources humaines en France. D’une part, la banque a été à nouveau certifiée Top Employer 2026. D’autre part, ING a confirmé la mise en œuvre, depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, d’un congé parental additionnel de huit semaines, entièrement payé, destiné au deuxième parent lors d’une naissance ou d’une adoption, une décision qui fait écho aux débats nationaux autour du congé de naissance.

La certification Top Employer 2026 attribuée à ING repose sur une évaluation approfondie conduite par le Top Employers Institute. Ce label examine plus de 350 critères couvrant les pratiques de gestion des talents, les politiques de bien-être, la diversité ou encore la culture d’entreprise. Dans ce cadre, ING confirme la solidité de ses engagements en matière de responsabilité sociale et de conditions de travail. Par ailleurs, ING se distingue par des résultats supérieurs à la moyenne sur plusieurs indicateurs clés. La banque obtient notamment un score de 94% sur l’axe « Raison d’être et valeurs » et de 83% sur « l’écoute des collaborateurs ». Ces données traduisent une stratégie RH orientée vers l’inclusion, le dialogue social et l’alignement entre performance économique et impact sociétal.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, ING a mis en place un congé parental additionnel de huit semaines, intégralement rémunéré, accordé au deuxième parent en cas de naissance ou d’adoption. Cette mesure interne va au-delà des obligations légales actuelles et vise à encourager un partage plus équilibré des responsabilités parentales. Selon Caroline Delafosse, directrice des ressources humaines d’ING France, « la certification Top Employer 2026 et la mise en place d’un congé parental additionnel de huit semaines pour le deuxième parent illustrent notre ambition d’être un employeur responsable, attentif aux évolutions de la société et aux attentes de nos collaborateurs ». Cette déclaration souligne la volonté d’ING de faire du congé un outil de fidélisation et de qualité de vie au travail.

Le congé pour le deuxième parent, une nouveauté dans le paysage social français

L’initiative d’ING s’inscrit dans un contexte national en pleine évolution. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit la création d’un congé supplémentaire de naissance, accessible à partir du 1ᵉʳ juillet 2026. Ce nouveau droit permettra à chaque parent de bénéficier d’un congé indemnisé d’une durée pouvant aller de un à deux mois. Toutefois, contrairement au dispositif mis en place par ING, ce congé national sera indemnisé par la Sécurité sociale et non intégralement pris en charge par l’employeur. Le calendrier de mise en œuvre a par ailleurs été ajusté, son entrée en vigueur ayant été repoussée au 1ᵉʳ juillet 2026, après plusieurs arbitrages gouvernementaux.

Au-delà du congé, ING développe également des actions solidaires, notamment en soutenant l’engagement de ses collaborateurs auprès d’associations luttant contre la précarité alimentaire. Cette approche globale contribue à renforcer l’image d’ING comme employeur responsable, dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus attendues sur leur rôle social et sociétal.