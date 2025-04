Ils pensaient en avoir fini… une nouvelle charge obligatoire vient de s’ajouter

Le monde de l’immobilier en France change bien vite, et les copropriétaires doivent désormais se plier à de nouvelles règles qui vont peser sur leur budget. Même si on croit souvent que le logement est un investissement sûr, la réalité financière se complique pour ceux qui en sont propriétaires, notamment avec l’augmentation des frais de notaire. En plus des charges habituelles comme le crédit immobilier, la taxe foncière et l’entretien des bâtiments, vient s’ajouter une facture supplémentaire : la réalisation de diagnostics immobiliers spécifiques.

Une obligation en plus pour les copropriétaires

Les copropriétaires doivent maintenant se lancer dans un état des lieux de leur immeuble. Il s’agit de deux évaluations : le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et le Plan Pluriannuel de Travaux (PPT). Le DPE est obligatoire pour toutes les copropriétés dont le permis de construire date d’avant le 1er janvier 2013. Quant au PPT, son application se fait progressivement : depuis le 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, depuis le 1er janvier 2024 pour celles regroupant entre 51 et 200 lots, et enfin depuis le 1er janvier 2025 pour celles comptant entre 1 et 50 lots.

Les frais et choix financiers

Réaliser ces diagnostics n’est pas donné. Le coût d’un DPE se situe entre 1 000 et 5 000 euros, tandis que pour un PPT il peut grimper jusqu’à 15 000 euros en fonction de l’ampleur des travaux envisagés. En moyenne, chaque copropriétaire doit venir à hauteur d’environ 150 euros. Lors des assemblées générales, chacun devra décider comment financer ces évaluations : soit en augmentant les charges trimestrielles, soit par un prélèvement sur le fonds travaux existant.

Il faut savoir qu’il n’est pas imposé de commencer immédiatement les travaux préconisés par ces diagnostics. Néanmoins, la note financière reste relativement lourde pour les copropriétaires, qui devront prévoir ces frais dans un budget déjà sous pression en raison de l’inflation. D’après l’INSEE en 2024, 57 % des ménages français possèdent leur résidence principale, et il est crucial de considérer la valorisation logement dans leurs calculs avant de se lancer dans un projet immobilier.