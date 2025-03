iliad, un modèle de stratégie RSE intégrée et reconnue à l’échelle européenne

En 2024, le Groupe iliad a franchi un cap majeur dans sa stratégie RSE, en consolidant ses engagements environnementaux et sociaux tout en intégrant pleinement ces enjeux à sa performance économique. Cette trajectoire volontariste a été doublement saluée par deux évaluateurs indépendants de référence : EcoVadis et le CDP.

Médaille d’or EcoVadis : une reconnaissance parmi les 5 % les mieux notés au monde

Avec un score de 77/100, le Groupe iliad a décroché en janvier 2024 la médaille d’or de la plateforme EcoVadis, se classant parmi les 5 % des entreprises les mieux évaluées. Cette distinction, également obtenue par sa filiale Free Pro (76/100), récompense ses engagements dans quatre domaines clés : environnement, éthique, social & droits humains, et achats responsables.

La performance environnementale du Groupe a notamment été renforcée par : – la validation par la Science Based Targets initiative (SBTi) de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris ; – la signature de trois contrats de type Power Purchase Agreements (PPA) dans ses principales zones d’activité (France, Italie, Pologne), pour sécuriser un approvisionnement croissant en énergies renouvelables ; – l’accompagnement de ses fournisseurs à l’international dans une démarche de responsabilité renforcée, via des évaluations ESG couvrant 185 pays et 250 catégories d’achats.

Note B du CDP : une transparence climatique maintenue dans un cadre plus exigeant

Le Carbon Disclosure Project (CDP) a confirmé en 2024 la note B pour iliad, soulignant la qualité de ses informations publiées sur les émissions de Scopes 1, 2 et 3, ainsi que la mise en place d’objectifs climat alignés sur les standards internationaux.

En août 2024, iliad a e, outre franchi une étape stratégique en convertissant ses crédits syndiqués en Sustainability Linked Loans (SLL). Ces financements conditionnent désormais une partie des conditions financières du Groupe à deux indicateurs RSE clés : la réduction de son empreinte carbone et l’amélioration de la parité hommes-femmes dans les recrutements.

Innovation durable : la Freebox Ultra primée par le Pacte mondial de l’ONU

Symbole d’un numérique plus responsable, la Freebox Ultra, lancée en janvier 2024, a reçu une distinction lors des Trophées des Objectifs de Développement Durable du Pacte mondial de l’ONU – Réseau France. Ce produit, conçu pour réduire sa consommation énergétique et optimiser le recyclage des composants, illustre la volonté du Groupe d’allier innovation technologique et respect des engagements climatiques.

Comme le résume Romain Le Creff, Directeur RSE du Groupe : « 2024 a été l’occasion pour le Groupe iliad de réaliser des actions stratégiques visant à renforcer notre performance RSE, fidèles à nos engagements pris dès 2021, notamment en matière de Climat. En 2025, nous continuerons notre mobilisation et multiplierons nos efforts pour continuer d’intégrer et de consolider une démarche responsable et durable avec l’ensemble de nos partenaires ».