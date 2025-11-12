Il gagne du terrain à une vitesse folle : ce prédateur inquiète les scientifiques

Depuis des décennies, les ratons laveurs venus d’Amérique du Nord se sont installés en France, entraînant des bouleversements écologiques et économiques. D’abord passés inaperçus, leur présence inquiète de plus en plus habitants et autorités locales. Ces animaux, à la fois attachants et problématiques, posent aujourd’hui de beaux défis en matière de gestion et de conservation.

Comment les ratons laveurs ont débarqué sur le territoire français

Les ratons laveurs ont fait leur entrée en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1966, ils ont été amenés dans le département de l’Aisne, en tant que mascottes par les forces américaines de l’OTAN. Quand ces derniers ont quitté la région à la fin des années 60, ils les ont laissés derrière eux. Parallèlement, en Gironde, quelques individus se seraient échappés d’un zoo ou d’un cirque il y a environ vingt ans. À l’origine présents en nombre de quatre ou cinq, ils ont explosé pour atteindre aujourd’hui entre 4 000 et 5 000 individus.

Comment se comportent ces petits voleurs

Si leur masque noir leur donne un air sympathique, les ratons laveurs sont en réalité de redoutables prédateurs. Classés comme une « espèce exotique envahissante », ils peuvent causer de sérieux dégâts. Ils aiment se balader dans les bois et vont régulièrement s’installer près des rivières pour se nourrir et explorer de nouveaux territoires. Ils s’en prennent aux cultures agricoles, en particulier aux noisetiers et autres fruits avant maturité. Et pour ne rien arranger, ils se faufilent même dans les maisons via des chatières pour dérober de la nourriture.

Fabien Egal raconte d’ailleurs au micro de Radio France : « Il est arrivé qu’ils s’attaquent aux volailles », soulignant que ces animaux causent des problèmes tant dans les cultures que dans l’élevage local.

Les soucis engendrés par leur multiplication

En Gironde, les ratons laveurs commencent à provoquer des dégâts notables. Toujours sur Radio France, un habitant a raconté qu’un raton laveur était entré chez lui par une chatière pour voler des croquettes pour chat : « La porte de la cage se referme sans lui à l’intérieur », témoigne Nicolas, illustrant bien leur habileté à contourner les pièges, semblable à une invasion accrue. Les témoignages se multiplient, notamment sur leurs incursions dans les poulaillers où ils s’attaquent aux gallinacés et autres volailles.

Yves Déjean partage son expérience douloureuse en déclarant : « Les ratons laveurs sont arrivés en force […] Ils ont cassé les branches et ça a fait crever l’arbre », montrant ainsi les dégâts tangibles qu’ils causent à l’agriculture locale.

Comment tenter de gérer cette espèce invasive

Pour essayer de freiner leur multiplication, Fabien Egal et son équipe de l’Association des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG) emploient différentes mesures de contrôle, suivies d’une mise à mort immédiate pour éviter toute souffrance inutile aux animaux. Malgré leurs efforts, comme l’ajout d’un composant métallique « anti-retour » dans les pièges, ceux-ci se révèlent souvent inefficaces face à l’ingéniosité des ratons laveurs.

Christophe Coïc exprime son désarroi en disant : « On va faire des opérations au coup par coup mais on ne pourra strictement rien faire. » On comprend bien qu’éliminer complètement ces animaux semble hors d’atteinte.