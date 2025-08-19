Hawaï : une taxe touristique inédite pour la protection de l’environnement

Hawaï devient le premier État américain à instaurer un mécanisme fiscal dédié à la protection de son environnement : à partir de 2026, les touristes paieront une surcharge sur leurs hébergements — la « Green Fee » — pour financer la restauration des plages, la résilience climatique et un tourisme plus durable.

Hawaï : un financement inédit répercuté sur les touristes

Le 27 mai 2025, le gouverneur de Hawaï, Josh Green, a promulgué la loi Act 96, créant la toute première « Green Fee » du pays. Cette mesure, en vue d’anticiper les catastrophes naturelles et de protéger ses écosystèmes, vise à instaurer une taxe touristique directement liée aux enjeux environnementaux. Il faut savoir que depuis janvier 2026, Hawaï fait évoluer son Transient Accommodations Tax (TAT) en y ajoutant 0,75 point, ce qui porte le taux à 11% sur les hébergements touristiques, y compris les hôtels, les locations de courte durée et désormais les croisières. Cette augmentation devrait rapporter environ 100 millions de dollars par an. Ainsi, pour un séjour de 400 dollars par nuit, les touristes s’acquitteront d’un surcoût d’environ 3 dollars, soit une contribution modeste mais significative à l’effort collectif.

Trois axes d’investissement pour renforcer la résilience

Cette taxe est exclusivement dédiée à des projets structurants : 1) la protection des ressources naturelles, comme les forêts, la flore indigène et les ressources en eau ; 2) la résilience des infrastructures, afin de les rendre plus aptes face aux catastrophes climatiques ; 3) la durabilité du tourisme, portant notamment sur l’entretien des plages et parcs, et la limitation des impacts du secteur.

Concrètement, seront priorisées des actions telles que la restauration des plages et récifs, la suppression des herbes inflammables propices aux incendies, ainsi que le renforcement de structures pour résister aux tempêtes ou sécheresses.

Gouvernance inclusive et pilotage citoyen

Le groupe Care for ʻĀina Now, qui a milité en faveur de cette taxe, sollicite activement la population via un questionnaire afin d’aider à identifier les projets les plus urgents. Le budget final est attendu avant la session législative, en octobre 2025, démontrant ainsi une volonté de transparence et de participation.

Le gouverneur Josh Green souligne lui‑même : « Nous devons renforcer notre résilience dès maintenant, et la Green Fee fournira le financement nécessaire pour garantir la disponibilité des ressources pour notre avenir ». Ce dispositif traduit une approche inclusive et proactive, visant à partager la responsabilité entre résidents et visiteurs.