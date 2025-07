Nager écolo dans la Seine : le défi engagé d’Harmonie Mutuelle

Le 6 juillet 2025, Harmonie Mutuelle a signé un nouveau chapitre de la pratique de la nage urbaine en lançant la 11ᵉ édition de l’« Open Swim », marquée par la première baignade publique dans la Seine depuis des décennies. Avec ce rendez-vous, la mutuelle associe sport, inclusion et durabilité, poussant ses efforts bien au-delà du simple événement sportif.

La nage durable s’installe dans la ville : un plan ambitieux signé Harmonie Mutuelle

Lors de l’édition Paris 2025, l’accent a été mis sur l’éco-conception : médailles en bois certifié FSC, suppression des plastiques à usage unique, ravitaillement responsable et même calcul d’empreinte carbone. Catherine Touvrey, directrice générale, s’enorgueillit d’un triple record : « En 10 ans, nous sommes parvenus à redonner vie à une discipline historique… tout en sensibilisant aux enjeux environnementaux ». Un discours qui sonne aiguisé mais nécessaire face à l’urgence écologique.

Depuis 2016, plus de 10.000 participants sont venus s’essayer à la nage en eau libre, avec près de 47% de non‑licenciés et 39% de femmes en 2025. L’offre s’est étoffée : format découverte, relais, courses courtes ou longues, animation fitness et garderies pour enfants. Le message ? Rendre la nage accessible et briser les barrières physiques, sociales et urbaines.

L’« Open Swim » n’est pas qu’un sport : c’est un levier de santé environnementale. L’événement propose des ateliers de sensibilisation, collectes de déchets et contrôles de qualité de l’eau. Le partenariat avec Eau’Dyssée, ou encore l’interdiction des plastiques montre une rigueur opérationnelle, pas un énième greenwashing. Harmonie Mutuelle a même lancé l’application OpenSwim : 45.000 utilisateurs, plus de 500.000 km nagés à date. La nage se prolonge toute l’année, portée par des coachs et des champions d’anciens champions.

Paris Plages : la Seine redevient terrain de nage

Le retour de la nage dans la Seine, encadrée lors du weekend du 5–6 juillet dans le cadre de Paris Plages, constitue l’un des moments forts : 1 km et 2 km (avec palmes) étaient au programme, avant que la météo n’impose une annulation des épreuves longue distance.

Stephan Caron, co‑organisateur, rappelle l’histoire : « Nous avons été les premiers à organiser des épreuves… et enfin cette année nous sommes très heureux de pouvoir proposer au grand public d’être les premiers à nager dans la Seine ». Une phrase forte, presque iconoclaste, qui dénote une ambition affirmée de (re)conquête urbaine.

L’éco-conception en pratique : un modèle à suivre

Depuis la 9ᵉ édition en 2023, les items eco-friendly se sont multipliés : sacs en coton recyclé à 70%, médailles en bois FSC, fontaines à eau, gourdes biodégradables à base de canne à sucre… Les organisateurs insistent : transports durables privilégiés, circuits courts en approvisionnement, évaluation carbone systématique . Une stratégie cohérente, systématique, ancrée dans la chaîne de valeur événementielle.

Le partenariat avec SSO Active depuis 2012 (fondée par Stephan Caron et Laurent Neuville), couplée à l’engagement de Harmonie Mutuelle depuis 2016, a permis la structuration d’un circuit national. Cinq étapes se sont déjà déroulées en 2025 : Lacanau, Agde, Cassis, Gérardmer et Paris, suivies de Saint‑Pierre‑Quiberon, La Baule et Lyon. Un maillage territorial qui fait écho à la stratégie d’accessibilité nationale.