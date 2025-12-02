Handicap : ces entreprises bretonnes qui transforment la vie quotidienne

À la veille de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2025, l’écosystème breton de l’innovation montre une dynamique singulière. Portées par l’action structurante de Biotech Santé Bretagne, des entreprises développent des solutions concrètes pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, en croisant technologie, inclusion sociale, mobilité et accès à l’emploi.

Handicap et innovation : un écosystème structuré par Biotech Santé Bretagne

En Bretagne, le handicap s’impose comme un levier stratégique de l’innovation responsable. Depuis plusieurs années, Biotech Santé Bretagne fédère entreprises, centres de soins et acteurs publics autour d’un objectif commun : faire émerger une filière économique structurée au service des personnes handicapées. À l’approche du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, cette mobilisation révèle un tissu d’entreprises engagées, à la croisée de la recherche, de l’expérimentation et de l’impact social mesurable.

Depuis 2021, le handicap est au cœur d’une organisation territoriale ambitieuse portée par le projet Handicap Innovation Territoire. Ce programme, déployé sur huit ans entre 2020 et 2027, regroupe une soixantaine d’actions destinées à transformer l’innovation en réalité d’usage pour les personnes handicapées. Biotech Santé Bretagne y joue un rôle moteur en structurant une filière économique, en coordonnant les acteurs et en favorisant l’expérimentation en conditions réelles.

Dans ce cadre, le centre d’innovation CoWork’HIT, fondé sous forme de société coopérative d’intérêt collectif en 2021, constitue une pierre angulaire du dispositif. Sa mission, reconnue par Biotech Santé Bretagne, consiste à accompagner start-up, PME, structures médico-sociales, collectivités et usagers dans la conception de solutions dédiées au handicap. L’approche combine innovation technologique, organisationnelle et sociale, afin de répondre à la diversité des situations vécues par les personnes handicapées.

Cette dynamique s’appuie sur un maillage territorial dense. Selon Biotech Santé Bretagne, l’écosystème régional de la santé et des biotechnologies regroupe aujourd’hui plus de 110 entreprises, toutes filières confondues, avec une croissance cumulée de chiffre d’affaires de +13% entre 2022 et 2024. Une part significative de ces entreprises développe désormais des solutions directement liées au handicap, à la mobilité, à la rééducation, à la compensation fonctionnelle ou à l’autonomie.

Handicap, expérimentation et entreprises : le rôle central de l’INH Lab

Depuis 2024, l’INH Lab s’est imposé comme un accélérateur d’innovations pour le handicap, selon les informations publiées par Biotech Santé Bretagne. Ce tiers-lieu d’expérimentation en santé numérique rassemble cinq structures complémentaires : Biotech Santé Bretagne, CoWork’HIT, le Centre Mutualiste de Kerpape, la Fondation Saint-Hélier et la Fondation ILDYS. Ensemble, elles forment un environnement unique permettant de tester des solutions en situation réelle.

Ce dispositif donne accès à un panel exceptionnel de 8.000 patients et 2.000 professionnels de santé, mobilisables pour des études d’usage, des évaluations cliniques et des phases de validation terrain. Cette capacité d’expérimentation accélère considérablement la sortie des innovations à destination des personnes handicapées. L’INH Lab accompagne les projets depuis l’idée initiale jusqu’à la mise sur le marché, en intégrant prototypage, évaluation clinique et stratégie d’accès aux marchés.

Parmi les entreprises soutenues figurent notamment My Human Kit, Orthopus, H’ability, Wyes, KineQuantum, RF-Track ou encore OSO-AI, selon les données publiées par Biotech Santé Bretagne. Ces sociétés interviennent sur des champs variés du handicap : prothèses personnalisées, aides à la mobilité, rééducation intelligente, capteurs de suivi ou encore interfaces d’assistance. Leur point commun reste l’implication directe des personnes handicapées dans la conception des solutions, un prérequis désormais structurant dans l’écosystème breton.

Cette organisation favorise également l’ancrage territorial. Les tests sont réalisés au domicile, en établissements médico-sociaux ou dans l’espace public, selon les principes du projet HIT, avec des résultats mesurés sur les plans médical, social et économique. Le handicap devient ainsi un terrain d’innovation concrète, loin des seuls laboratoires de recherche.

Handicap, inclusion et emploi : l’impact économique et social des entreprises accompagnées

Au-delà de la technologie, le handicap est abordé comme un levier d’inclusion sociale et professionnelle. Selon le projet HIT piloté avec Biotech Santé Bretagne, l’un des objectifs prioritaires consiste à améliorer l’accès à l’emploi, à la formation et à la vie citoyenne pour les personnes handicapées, tout en structurant une économie locale génératrice d’emplois.

Cette ambition se traduit également par le financement direct des projets. En juin 2024, un appel à projets spécifique au handicap a été lancé, selon Biotech Santé Bretagne. Doté d’un budget global de 375.000 euros, il comporte deux volets distincts : 250.000 euros pour les structures publiques ou privées, et 125.000 euros réservés aux start-up de la filière économique du handicap. Ce dispositif vise explicitement à améliorer le parcours de vie des personnes handicapées, depuis l’accès aux soins jusqu’à la mobilité quotidienne.

Ce soutien financier bénéficie directement aux jeunes entreprises qui recrutent, développent leurs équipes et créent de l’emploi qualifié sur le territoire. L’effet levier est également indirect. Chaque solution validée génère de nouveaux marchés, stimule les industriels locaux et renforce l’article économique du handicap comme secteur stratégique.

Le projet HIT permet aussi de favoriser l’appropriation des innovations par les usagers. Les personnes handicapées deviennent des acteurs de co-construction, ce qui améliore l’acceptabilité sociale des technologies développées et garantit leur adéquation à la réalité des usages. Ce lien étroit entre entreprises, soignants et bénéficiaires constitue aujourd’hui un marqueur fort de l’approche bretonne du handicap.