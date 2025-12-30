Gobelets en plastique : pourquoi le gouvernement repousse l’interdiction à 2030

Le 30 décembre 2025, un arrêté publié au Journal officiel a officialisé le report de l’interdiction des gobelets jetables contenant du plastique, initialement prévue au 1er janvier 2026, désormais fixée à 2030.

Le report des gobelets décidé par le gouvernement et justifié par des contraintes industrielles

Le gouvernement assume un choix présenté comme pragmatique. Selon l’arrêté publié fin décembre, l’interdiction des gobelets jetables contenant du plastique est repoussée de quatre ans afin de tenir compte des limites industrielles actuelles. En effet, les autorités évoquent explicitement la « faisabilité technique d’une absence de plastique dans les gobelets », souligne Le Monde. Ainsi, malgré les objectifs environnementaux affichés, l’exécutif reconnaît que les solutions de substitution ne sont pas encore suffisamment matures à grande échelle.

Cependant, ce report ne signifie pas un statu quo complet. Depuis 2024, la réglementation impose déjà une réduction progressive de la part de plastique dans les gobelets. La teneur maximale autorisée est passée de 15 % à 8 %, selon les données rappelées par Les Échos. Cette trajectoire graduelle devait préparer les industriels à une interdiction totale, mais elle s’est heurtée à des difficultés techniques persistantes, notamment pour garantir l’étanchéité et la résistance des gobelets sans polymères plastiques.

Les conséquences environnementales du report des gobelets à usage unique

Sur le plan environnemental, le report de l’interdiction des gobelets en plastique interroge fortement. Chaque année, plusieurs milliards de gobelets jetables sont utilisés en France, notamment dans la restauration rapide, les événements professionnels et les distributeurs automatiques. Même avec une teneur réduite en plastique, ces produits restent difficiles à recycler et finissent souvent incinérés ou enfouis, contribuant à la pollution plastique.

De plus, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté qu’à la fin de l’année 2024, une entreprise sur cinq était encore en infraction concernant les règles sur les plastiques à usage unique. Cette donnée, rapportée par Le Monde, souligne les limites de l’application des interdictions existantes. Dans ce contexte, le report des gobelets peut être perçu comme un signal ambigu envoyé aux acteurs économiques, alors même que l’urgence environnementale impose des décisions claires et cohérentes.

Un impact direct sur la stratégie RSE des entreprises utilisatrices de gobelets

Pour les entreprises engagées dans une démarche de responsabilité sociétale, ce report pose un dilemme stratégique. D’un côté, le gouvernement accorde un délai supplémentaire, autorisant la commercialisation de gobelets contenant encore du plastique jusqu’en 2030, avec même une période transitoire de douze mois pour l’écoulement des stocks après cette date, selon Franceinfo. De l’autre, les attentes des consommateurs, des investisseurs et des salariés en matière de réduction du plastique ne faiblissent pas.

Ainsi, de nombreuses entreprises devront arbitrer entre conformité réglementaire minimale et anticipation volontaire. Dans une logique RSE, maintenir l’usage de gobelets partiellement plastifiés, bien que légal, pourrait exposer certaines marques à des critiques en matière d’impact environnemental. À l’inverse, investir dès maintenant dans des alternatives réutilisables ou réellement compostables peut représenter un coût à court terme, mais aussi un levier de différenciation et de crédibilité à long terme.

Le gouvernement a annoncé qu’un nouveau bilan d’étape serait réalisé en 2028 afin d’évaluer les progrès des solutions de substitution, une échéance présentée comme un point de passage décisif. Cette perspective laisse ouverte la possibilité d’un durcissement ultérieur, mais elle entretient également une incertitude réglementaire pour les acteurs économiques.