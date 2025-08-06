Glyphosate : Bayer provisionne 1,7 milliard pour gérer les actions en justice

Selon les chiffres communiqués par Bayer, le groupe a initialement recensé 192 000 plaintes outre-Atlantique.

Le groupe Bayer, acteur majeur de l’industrie agrochimique, a annoncé fin juillet 2025 la constitution d’une provision supplémentaire de 1,7 milliard d’euros destinée à couvrir les risques juridiques liés à l’utilisation du glyphosate et à d’autres dossiers, notamment ceux concernant les polychlorobiphényles (PCB) aux États-Unis.

Glyphosate : un contexte judiciaire complexe pour Bayer

L’acquisition de Monsanto en 2018 a placé Bayer au centre de contentieux majeurs, principalement concernant l’herbicide glyphosate, commercialisé sous la marque Roundup. Depuis plusieurs années, la société fait face à de nombreuses plaintes, principalement aux États-Unis, où le produit a été accusé d’être lié à certaines pathologies, dont des cancers.

Selon les chiffres communiqués par Bayer, le groupe a initialement recensé 192 000 plaintes outre-Atlantique. À ce jour, environ 131 000 de ces dossiers ont été réglés ou jugés irrecevables, tandis que près de 61 000 restent en cours d’instruction. Pour faire face à ces litiges, Bayer avait déjà consacré près de 10 milliards de dollars à des règlements amiables.

Une nouvelle provision de 1,7 milliard d’euros

La nouvelle enveloppe de 1,7 milliard d’euros n’est pas exclusivement dédiée au glyphosate. Elle regroupe également des provisions destinées à d’autres litiges, dont ceux relatifs aux PCB, utilisés autrefois dans l’industrie et aujourd’hui au cœur de contentieux environnementaux. Sur ce total, environ 1,2 milliard d’euros concernent spécifiquement les procès en cours relatifs au glyphosate, selon les précisions de Reuters.

La direction du groupe a souligné que cette démarche vise à anticiper les coûts potentiels, à préserver la solidité du bilan et à donner de la visibilité aux investisseurs comme aux parties prenantes. Cette décision intervient dans un contexte où Bayer cherche également à faire valoir sa position devant la Cour suprême américaine afin de limiter l’exposition aux nouvelles plaintes.

Bayer confirme ses perspectives financières malgré les procédures

Malgré ces défis, Bayer a maintenu ses perspectives financières pour l’année en cours, prévoyant un chiffre d’affaires situé entre 46 et 48 milliards d’euros et un EBITDA ajusté compris entre 9,7 et 10,2 milliards d’euros pour 2025. Le groupe a réaffirmé sa volonté de concilier gestion responsable des risques, respect des obligations juridiques et développement de ses activités.

Parallèlement, Bayer poursuit ses investissements dans la recherche de solutions alternatives et son engagement dans la transition vers des pratiques agricoles plus durables, tout en dialoguant avec les autorités de régulation et le monde scientifique.

