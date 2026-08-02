Glissement de terrain en Chine : au moins 51 morts et des dizaines de disparus, des centaines de secouristes continuent les recherchent

Le bilan du glissement de terrain survenu dans le district de Pengshui, à Chongqing, s’élève désormais à 51 morts et 10 disparus, ont annoncé les autorités locales jeudi 30 juillet. La catastrophe remonte au 17 juillet. Près de deux semaines plus tard, le décompte des victimes ne cesse de s’alourdir.

The death toll from the mountain collapse in China's southwest Chongqing rose to 51, with 10 people still missing, Xinhua reported yesterday, citing local authorities. The rainfall-induced disaster buried more than 10 residential buildings on July 17 in Hanjia sub-district of… pic.twitter.com/fv3WKkO6aT — Yicai 第一财经 (@yicaichina) July 31, 2026

Un bilan lourd

Dans une publication sur les réseaux sociaux, les autorités du district ont indiqué qu’à ce moment précis, les corps de 51 personnes avaient été retrouvés. Elles ont ajouté : « Dix personnes sont toujours portées disparues. »

Le glissement de terrain a emporté plusieurs immeubles résidentiels situés au pied d’une montagne et le long d’une berge de rivière, explique le 20 Minutes. Des images diffusées par les médias d’État chinois montraient un énorme amas de rochers et de terre effondré sur une rue résidentielle et commerçante.

Plus d’un millier de secouristes ont participé aux recherches. Des centaines d’hommes avaient été déployés sur les lieux. Des plongeurs et des robots sont intervenus dans une rivière voisine pour tenter de localiser d’éventuels survivants.

Les sauveteurs ont toutefois prévenu qu’il n’y avait plus aucun signe de vie détecté sur le site.

Moins de deux semaines avant ce drame, un précédent glissement de terrain avait frappé la province du Gansu, au nord-ouest du pays. Il avait enseveli 33 personnes, dont 21 sont mortes.