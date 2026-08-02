Glissement de terrain en Chine : au moins 51 morts et des dizaines de disparus, des centaines de secouristes continuent les recherchent

Chongqing : 51 morts, 10 disparus, un millier de secouristes mobilisés, mais plus aucun signe de vie. Que révèlent les images de cet effondrement qui a rasé toute une rue résidentielle ?

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Claire Morel
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Glissement de terrain en Chine : au moins 51 morts et des dizaines de disparus, des centaines de secouristes continuent les recherchent
Glissement de terrain en Chine : au moins 51 morts et des dizaines de disparus, des centaines de secouristes continuent les recherchent © RSE Magazine

Le bilan du glissement de terrain survenu dans le district de Pengshui, à Chongqing, s’élève désormais à 51 morts et 10 disparus, ont annoncé les autorités locales jeudi 30 juillet. La catastrophe remonte au 17 juillet. Près de deux semaines plus tard, le décompte des victimes ne cesse de s’alourdir.

Un bilan lourd

Dans une publication sur les réseaux sociaux, les autorités du district ont indiqué qu’à ce moment précis, les corps de 51 personnes avaient été retrouvés. Elles ont ajouté : « Dix personnes sont toujours portées disparues. »

Le glissement de terrain a emporté plusieurs immeubles résidentiels situés au pied d’une montagne et le long d’une berge de rivière, explique le 20 Minutes. Des images diffusées par les médias d’État chinois montraient un énorme amas de rochers et de terre effondré sur une rue résidentielle et commerçante.

Plus d’un millier de secouristes ont participé aux recherches. Des centaines d’hommes avaient été déployés sur les lieux. Des plongeurs et des robots sont intervenus dans une rivière voisine pour tenter de localiser d’éventuels survivants.

Les sauveteurs ont toutefois prévenu qu’il n’y avait plus aucun signe de vie détecté sur le site.

Moins de deux semaines avant ce drame, un précédent glissement de terrain avait frappé la province du Gansu, au nord-ouest du pays. Il avait enseveli 33 personnes, dont 21 sont mortes.

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