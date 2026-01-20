Géotec : une médaille d’argent EcoVadis qui valide « Ambition 2030 »

Le groupe Géotec, un bureau d’études en ingénierie géotechnique, vient de décrocher la médaille d’argent EcoVadis. Cette distinction internationale vient saluer la structuration progressive de sa stratégie de responsabilité sociétale et environnementale. Dans un contexte où les exigences RSE s’intensifient dans les secteurs de l’ingénierie et de la construction, Géotec consolide ainsi sa crédibilité auprès de ses clients, partenaires et donneurs d’ordres, tout en inscrivant ses engagements dans le cadre de son programme « Ambition 2030 ».

Concilier performance technique, sécurité des équipes et maîtrise des impacts environnementaux

L’obtention de cette médaille d’argent EcoVadis confirme la montée en puissance de Géotec sur les enjeux RSE. Le groupe, spécialiste de l’ingénierie géotechnique et environnementale, affiche une progression mesurable de sa performance extra-financière, évaluée selon des critères internationaux standardisés.

Depuis plus de cinquante ans, Géotec s’impose comme un acteur de référence dans les métiers de l’ingénierie des sols, de la géotechnique et de l’environnement. Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, depuis les études préalables jusqu’au suivi des ouvrages, en accompagnant des opérations de construction, d’infrastructures et d’aménagement. Aujourd’hui, Géotec réalise plus de 24.000 projets par an, mobilise environ 1.000 collaborateurs et opère dans neuf pays. Ces données traduisent une activité dense, exposée à des enjeux environnementaux et sociaux significatifs.

Dans ce contexte, la RSE devient un levier stratégique autant qu’un impératif opérationnel. Géotec doit en effet concilier performance technique, sécurité des équipes, maîtrise des impacts environnementaux et attentes croissantes des maîtres d’ouvrage. C’est précisément sur ce terrain que la notation EcoVadis intervient. La plateforme internationale évalue les entreprises sur quatre piliers : l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique et les achats responsables. Cette approche transversale permet de mesurer non seulement les politiques affichées, mais aussi leur déploiement effectif et leur suivi dans le temps.

Pour Géotec, l’obtention répétée de la médaille d’argent EcoVadis témoigne donc d’une structuration progressive de ses pratiques. Elle reflète aussi une volonté d’objectiver les engagements RSE, dans un secteur historiquement marqué par des contraintes techniques fortes et des chaînes de valeur complexes. La reconnaissance EcoVadis devient ainsi un outil de pilotage interne, mais également un signal envoyé au marché.

Prévention des risques professionnels, formation et gestion des compétences : Géotec distingué

En 2025, Géotec a obtenu un score global de 71 sur 100 à l’évaluation EcoVadis, contre 69 sur 100 lors de l’exercice précédent. Cette progression, bien que mesurée, permet au groupe de conserver sa médaille d’argent pour la deuxième année consécutive. Selon la méthodologie EcoVadis, cette distinction place Géotec parmi les 15% d’entreprises les mieux notées au niveau mondial, toutes catégories confondues.

Cette amélioration du score traduit des avancées concrètes sur plusieurs volets. Sur le plan environnemental, Géotec est évalué sur la gestion de ses impacts liés aux activités d’ingénierie, à la consommation de ressources et aux émissions associées aux chantiers et aux déplacements. Même si les détails opérationnels ne sont pas publiés dans le détail de la notation, EcoVadis fait savoir que les entreprises médaillées démontrent généralement une formalisation accrue de leurs politiques environnementales, un suivi d’indicateurs et des plans d’amélioration continue.

Le pilier social et droits humains constitue un autre axe déterminant de la médaille EcoVadis obtenue par Géotec. Dans un groupe de près de 1.000 collaborateurs, la prévention des risques professionnels, la formation et la gestion des compétences sont des enjeux centraux. La notation prend en compte l’existence de dispositifs structurés, la traçabilité des actions et leur couverture effective au sein de l’organisation. À cela s’ajoutent les engagements relatifs à la diversité, à l’égalité professionnelle et au respect des droits fondamentaux.

Sur le volet éthique, EcoVadis analyse notamment les politiques de prévention de la corruption, la gouvernance et les mécanismes de contrôle interne. Enfin, les achats responsables constituent un critère clé, particulièrement dans un secteur dépendant de sous-traitants et de fournisseurs techniques. La médaille d’argent EcoVadis décernée à Géotec indique que ces dimensions sont désormais intégrées de manière cohérente dans la stratégie globale du groupe, et non traitées de façon isolée.

La distinction EcoVadis, un gage de crédibilité commerciale

Au-delà de la distinction elle-même, la médaille d’argent EcoVadis s’inscrit dans une dynamique stratégique plus large portée par Géotec à travers son programme « Ambition 2030 ». Ce cadre interne vise à structurer les engagements RSE du groupe sur le long terme, en cohérence avec les attentes des marchés et des réglementations européennes. Si les sources publiques ne détaillent pas l’intégralité des objectifs chiffrés de ce programme, elles montrent que Géotec s’appuie sur des référentiels reconnus pour piloter sa transformation.

EcoVadis joue ici un rôle central. En proposant une évaluation standardisée, comparative et reconnue à l’international, la plateforme permet à Géotec de situer ses pratiques par rapport à celles de ses pairs. Cette approche par percentile, qui conditionne l’attribution des médailles, favorise une logique de progrès continu plutôt qu’une conformité ponctuelle. Pour une entreprise opérant dans neuf pays, cette harmonisation des critères constitue également un outil de cohérence et de lisibilité.

La médaille d’argent EcoVadis devient ainsi un argument de crédibilité commerciale. De plus en plus de donneurs d’ordres intègrent en effet la notation RSE dans leurs appels d’offres, notamment dans les grands projets d’infrastructures et d’aménagement. Pour Géotec, afficher une performance reconnue par EcoVadis facilite le dialogue avec ses clients, tout en renforçant la confiance des partenaires institutionnels et financiers.

Cette reconnaissance externe n’exonère toutefois pas le groupe de ses responsabilités futures. En se maintenant dans le top 15% des entreprises évaluées, Géotec s’expose à une exigence accrue de cohérence et de transparence. La progression de deux points enregistrée entre 2024 et 2025 montre que les marges d’amélioration existent encore, notamment pour viser, à terme, les niveaux or ou platine de la notation EcoVadis.