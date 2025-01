Generali : L’excellence ESG au cœur de sa stratégie globale

La durabilité s’impose comme un enjeu central pour les entreprises, et Generali brille par son engagement et ses performances en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En décembre 2023, le groupe d’assurance et de gestion d’actifs, fondé en 1831 et présent dans plus de 50 pays, a confirmé son statut de leader en obtenant pour la troisième année consécutive la note maximale « AAA » attribuée par MSCI ESG.

Generali à la pointe de la gestion des risques climatiques

L’évaluation menée par MSCI, couvrant plus de 8 500 entreprises à travers le monde, met en lumière la capacité de Generali à identifier, anticiper et gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au-delà des chiffres, c’est une philosophie d’entreprise intégrée qui se dévoile. En effet, Generali n’envisage pas la durabilité comme une simple case à cocher dans un rapport annuel, mais comme une boussole guidant chaque décision stratégique.

L’une des forces majeures de Generali réside dans sa gestion des risques climatiques. Là où d’autres entreprises peinent à anticiper les impacts d’un futur incertain, Generali adopte une approche visionnaire, intégrant des scénarios climatiques détaillés pour évaluer leurs répercussions sur ses activités. Cette méthode permet non seulement d’assurer la résilience de l’entreprise face aux défis à venir, mais aussi de redéfinir ce que signifie être un leader dans le secteur financier.

La RSE est en train de changer

Le groupe excelle également dans l’art de conjuguer performance financière et responsabilité. Son inclusion dans le Dow Jones Sustainability World Index, pour la septième année consécutive, en est une preuve éclatante. Ce classement prestigieux ne récompense pas seulement les entreprises rentables, mais celles qui savent conjuguer rentabilité et respect des principes éthiques et environnementaux. Generali se distingue par sa transparence, sa stratégie fiscale et son attention particulière à des domaines émergents tels que la cybersécurité et l’investissement responsable.

Mais au-delà des chiffres et des indices, c’est la manière dont Generali intègre la durabilité dans son ADN qui frappe. Marco Sesana, directeur général du groupe, résume parfaitement cette ambition : « Nous sommes extrêmement fiers d’être confirmés une fois de plus en tant que leader en tête des principaux classements ESG. Ces résultats reflètent notre engagement ferme à intégrer la durabilité au cœur de notre métier, en tant qu’assureur, investisseur, employeur et citoyen responsable. Nous continuerons dans cette voie afin de jouer pleinement notre rôle pour relever les défis mondiaux tel que le changement climatique, dans le but de créer de la valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes »

L’exemple de Generali illustre un changement fondamental dans la manière dont les entreprises abordent la RSE. Il ne s’agit plus de minimiser les risques, mais de saisir les opportunités. En positionnant la durabilité comme un levier de création de valeur, Generali redéfinit les règles du jeu et prouve que responsabilité et succès commercial ne sont pas antinomiques, mais bien complémentaires.

Cette trajectoire exemplaire soulève une question essentielle : quelles seront les prochaines étapes pour Generali ? Si le groupe a su s’imposer comme un pionnier, le défi sera désormais de maintenir cette avance, dans un contexte où les attentes des parties prenantes évoluent rapidement.

